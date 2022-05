Chceme zpřísnit požadavky na předsedu Národní sportovní agentury, říká poslanec Haas

Národní sportovní agentura patří do politického odkazu Andreje Babiše. Jejím úkolem má být podpora sportu a správa sportovních dotací. Proč se skupina vládních poslanců rozhodla připravit novelu zákona, která fungování NSA podstatně mění? Co všechno by mělo být jinak? Bude to znamenat konec současného předsedy Filipa Neussera? Pro Radiožurnál odpovídá Karel Haas (ODS), spoluautor návrhu novely. Praha 22:50 30. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poslanec Karel Haas (ODS) | Foto: Anna Duchková | Zdroj: Český rozhlas

Pojďme k tomu nejpodstatnějšímu: Co chcete změnit na fungování Národní sportovní agentury?

Jednou větou: chceme překolkovat hřiště stávajícího – a teď použiji snad jediný silnější příměr – black boxu jménem NSA. Nebo kdybych to chtěl říct jinak, a to není věc osobně předsedy NSA, ale toho, jak je doposud napsán zákon, tak dneska je NSA v zásadě one man show jednoho člověka. Takže to je leitmotiv té naší novely.

A kdybych měl shrnout čtyři klíčové věci: Chceme za prvé do Národní sportovní agentury jako jednoho z ústředních orgánů státní správy, klíčové veřejné instituce pro podporu sportu, zavést kolektivní řídicí a kontrolní orgán. Ten dneska v NSA úplně chybí.

Za druhé chceme zpřesnit – a tady otevřeně přiznám, že i zpřísnit, protože si myslím, že ta funkce si to zaslouží – kompetenční, kvalitativní požadavky na předsedu a místopředsedy NSA a členy budoucího řídícího orgánu NSA. To je druhá věc.

Třetí věc je, že chceme v té novele výslovně určit to, co je dneska nejisté – to, že školský a vysokoškolský sport bude patřit nikoli do gesce NSA, ale do gesce MŠMT.

A čtvrtá věc: chceme opravdu řekněme zfunkčnit a zakčnit „úkolování“ NSA. Protože dneska, když ji chce někdo řídit, tak to jde jedinou cestou – usnesením vlády. A věřím, že každý posluchač z normálního života, z firemní i veřejné sféry, si řekne, že těžko lze řídit sport na denní operativní bázi na základě usnesení vlády.

Mluvil jste o tom, že se zpřísní požadavky, které musí splnit šéf Národní sportovní agentury. Podle informací, které se objevily, by tam měla být povinnost mít vysokoškolské vzdělání. Zůstává to v tom návrhu?

Ano je to v našem návrhu, tak, jak s ním půjdeme do sněmovny.

A je to opravdu podstatné? Je důležité, aby ten, kdo vede Národní sportovní agenturu, měl vysokoškolské vzdělání? Když někdo vede sportovní svaz nebo sportovní kluby, má kontakty v oblasti sportu, není to víc, než když vystuduje třeba politologii nebo se stane zemědělským inženýrem?

Rozumím té otázce. Možná to bude předmětem debat, ať už v pětce, nebo pak s opozicí. To se může stát a jsme připraveni o tom diskutovat. Nicméně zase řeknu zcela jednoznačně: Jestliže Národní sportovní agentura je jeden z ústředních orgánů státní správy, tak jsme nechtěli snižovat laťku, která je u všech ostatních orgánů státní správy, zejména těch vzniklých v novější nebo novodobějšího, modernější historii ČR.

Požadavek na vysokoškolské vzdělání je standardem a myslím si, že pro ústřední orgány státní správy – byť znám spoustu špatných lidí s titulem, spoustu skvělých lidí bez titulu – tak si myslíme většinově v té pracovní skupině, která novelu chystá, že vysokoškolské vzdělání by mělo být v kompetenčních požadavcích pro ústřední orgán státní správy.

Jestli se nepletu, současný šéf Národní sportovní agentury Filip Neusser nemá vysokoškolské vzdělání. Není to důvodem, proč tam to ustanovení je? Není to snaha elegantně se současného předsedy zbavit?

Věřte nebo ne, já jsem to při psaní té novely, při psaní věcné osnovy, kterou jsme měli hotovou v březnu, a teď za dva měsíce paragrafové znění, tak věřte tomu, že jsem vůbec nezkoumal, jestli pan předseda Neusser má nebo nemá vysokoškolské vzdělání. To je jedna poznámka.

A druhá poznámka: Myslím, že vláda ukazuje, že se v zásadě ve vztahu k současnému vedení NSA chová velmi korektně, že nenastala žádná revoluce po volbách. Kdyby vláda chtěla nějakým způsobem řešit personálie NSA, tak to nepochybně už mohla učinit. Naopak…

Pardon, že do toho skáču. Pokud se podíváme do toho zákona, tak ono to tak jednoduché není, protože šéf Národní sportovní agentury může být vládou odvolán, ale pouze z nějakých konkrétně vyjmenovaných důvodů…

Tomu rozumím. Já jsem teď nesměřoval ani tak na cestu podle zákona. Nejsem příznivec toho, že by se mělo mezi vládou a ústředními orgány státní správy nějakým způsobem „válčit“. Bral jsem to tak, že nepochybně pan Neusser je velmi rozumný člověk, a kdyby se chtěl dohodnout premiér se stávajícím předsedou na ukončení jeho mise, tak si myslím, že už by to proběhlo.