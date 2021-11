Neslučitelnost funkcí je myšlena v rámci krajských a komunálních postů s poslaneckým, říká Bartoš

Jasnou většinou hlasů dali členové Pirátské strany najevo, že jsou pro vstup Pirátů do chystané vlády. Pro znění koaliční smlouvy bylo 82 % hlasujících. Do celorepublikového referenda se zapojilo přes 90 procent z 1123 členů strany. „Ukázalo se, že informace a senzace o nerozhodnosti Pirátů, které jsem musel celý týden komentovat v médiích, se ukázaly jako liché,“ podotýká v rozhovoru pro Radiožurnál předseda Pirátské strany Ivan Bartoš. Praha 11:33 16. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ivan Bartoš | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Podařilo se vám přesvědčit většinu členů, výsledek je jednoznačný. Jaké argumenty rozhodly?

Do povolebního vyjednávání jsme vstoupili na základě povolební strategie koalice Pirátů a Starostů zároveň. Ta vůle byla zřejmá již před volbami. Byla to vůle skládat budoucí vládu na půdorysu demokratických opozičních stran.

Na poměry jiných zemí, kde vzniká vláda, byla ta jednání velmi rychlá a intenzivní. Pirátské straně jsme předložili vyjednaná kritéria koaliční smlouvy i program. Myslím si, že vzhledem k tomu, že koalice Pirátů a Starostů byla, oproti výrazně úspěšnější koalici Spolu, tím slabším článkem, povedlo se nám vyjednat dobré podmínky.

V podstatě celý týden probíhala intenzivní debata a prezentace. Členové Pirátské strany vyhodnotili platformu koaliční smlouvy a priority, které chceme realizovat ve vládě v souladu se sliby, které jsme dali voličům. Koalici volilo 840 tisíc lidí. To je závazek, se kterým jsme do hlasování vstupovali.

Ukázalo se, že informace a senzace o nerozhodnosti Pirátů, které jsem musel celý týden komentovat v médiích, se ukázaly jako liché.

Mohlo to být i tím, že se Jakub Michálek vzdal kvůli kumulaci vládní a poslanecké funkce nominace na post ministra? Hrálo to nějakou roli?

V našem volebním programu koalice jsme měli klouzavý mandát. Nesouhlasím s extenzivním výkladem, že by kumulace funkcí byla aplikovatelná na pozici voleného člena sněmovny, který se stává ministrem. Vedli jsme debatu, jestli kumulace funkcí pokrývá i toto.

Pro mě je důležitá koaliční smlouva a program, který jasně říkal o schválení klouzavého mandátu jako podmínky. Více lidí ve straně bylo přesvědčeno, že bychom měli mít více poslanců z vyvolené čtyřky a i další ministry. S Jakubem Michálkem jsem se domluvil, že on povede, vzhledem k tomu, jak je úspěšný čtyři roky na pozici předsedy poslaneckého klubu, že povede poslanecký klub a pozici v legislativní radě vlády budeme teprve obsazovat.

Jména, o kterých se ve všech stranách zatím jen spekuluje, protože předsedové a paní předsedkyně nepotvrdili nominace, oznámí ve středu.

Sám jste kandidátem na post ministra pro místní rozvoj a digitalizaci. Zůstanete poslancem? Jak jste si to ve straně vyjasnili?

V té povolební strategii naší koalice Pirátů a Starostů je ten klouzavý mandát. Myslím si, že aby celostátní lídr a kandidát koalice nebyl ve vládě, by nedávalo smysl. Nedávalo by to smysl ani voličům, kteří volili pirátské osobnosti. O názoru se ve straně bavíme, ale vzhledem k předloženému hlasování, které už počítalo s tím, že jakožto předseda usednu v budoucí vládě, tak si myslím, že velký mandát toho hlasování, těch 80 procent potvrzuje, že tady to není sporné.

Spíše si musíme vyjasnit, jak se aplikuje problém kumulace, který byl mířen zejména na kombinace komunální nebo krajské politiky s poslaneckou.

Co očekáváte od středeční schůzky předsedy ODS a kandidáta na premiéra Petra Fialy s prezidentem? Řeší se uvnitř koalic nějaký postup pro případy, že by prezident odmítl jmenovat některé z kandidátů na ministry?

S Petrem Fialou jsem o jeho debatě s prezidentem mluvil. Ohledně predikování vývojů bych nepředbíhal. Ve středu se má kandidát na premiéra Petr Fiala sejít s panem prezidentem. Na schůzce mu oznámí jména a profily kandidátů.

Nepředbíhejme. Zatím se většina věcí po volbách odehrála úplně jinak, než všichni predikovali. Osobně doufám, že půjdeme tou standardní cestou, kterou předjímá i Ústava České republiky.

Už máte jako Piráti jasno v tom, kdo bude kandidátem na ministry? Kdy ta jména oznámíte?

Jména oznámí Petr Fiala v momentě, kdy mu budou předložena předsedy a paní předsedkyní stran. Taková byla od začátku dohoda. Jsme v situaci, kdy jsou na možnou budoucí vládu a její složení již teď kladeny nároky.

Budeme postupovat tak, jak jsme řekli na veřejnosti. Jména se oznámí, až je bude pan předseda Petr Fiala předkládat panu prezidentovi.