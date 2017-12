Šéfové ekologických spolků úmyslně komplikovali stavební řízení, policie je obvinila z vydírání

Předsedové dvou ekologických spolků z Karvinska podle policie vydírali několik let podnikatele. Připojovali se do stavebních řízení a dělali účelové obstrukce. Za stažení různých odvolání a námitek prý požadovali peníze. Policie uvedla, že ví minimálně o dvou případech. Oba obvinění předsedové jsou ve vazbě. Novinářům to řekl ředitel odboru krajské hospodářské kriminality Martin Válek. Ostrava 12:02 22. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předsedové spolků měli podle policie zcela účelově vstupovat do stavebních řízení (ilustrační foto) | Foto: Martin Pokorný

„Muže ve věku 40 a 45 let jsme minulý týden obvinili z vydírání ve stadiu pokusu a přijetí úplatku. Hrozí jim až osmiletý pobyt ve vězení,“ uvedl. Dodal, že obviněn byl i zástupce společnosti, která v Ostravě staví obchodní centrum.

I toto stavební řízení dvojice úmyslně komplikovala, společnost jim nakonec podle kriminalistů poskytla úplatek ve výši několika desítek tisíc korun. Tohoto člověka policisté obvinili z poskytnutí úplatku. Hrozí mu dva roky vězení.

Podle policie předsedové spolků zcela účelově vstupovali do stavebních řízení. „Umožnil jim to zákon na ochranu přírody a krajiny a stavební zákon. Tuto možnost spolky mají, aby během stavebních řízení dbaly na ochranu přírody,“ uvedl Válek. V dubnu například vstoupili obvinění do stavebního řízení, které se týkalo stavby nákupního centra v Ostravě.

Podali několik námitek a byli v kontaktu se zástupci investora. „Osoba spřízněná s investorem jim nakonec nabídla úplatek za to, že přestanou dělat obstrukce a námitky stáhnou. Tak se také stalo. Stavební řízení pak proběhlo hladce,“ řekl policista.

Firem může být mnohem víc

Druhou firmou, kterou obvinění muži podle policie vydírali, byla společnost HE3DA, která v Horní Suché u Havířova staví továrnu Magna Energy Storage (MES) na výrobu nejmodernějších baterií například pro elektromobily nebo energetické banky. „Náš projekt byl hodně medializovaný. Kontaktovali nás. Žádali 1,4 milionu korun,“ řekl spolumajitel firmy Vladimír Jirka. Dodal, že hned následující den kontaktovali policii a podali trestní oznámení.

Přesto ale podle něj aktivita dvojice způsobila firmě problémy. „Stavbu továrny jsme museli odložit o čtyři měsíce. Napoprvé jsme nedostali stavební povolení. Navíc jsme museli úřadům prokázat, že jsme předpisy neporušili a jejich aktivita že byla účelová,“ uvedl Jirka.

On i kriminalista Válek se domnívají, že firem, které obvinění muži vydírali, může být mnohem víc. „Odhadujeme, že takto v regionu působili několik let. Poškozených firem může být několik,“ řekl Válek.

Jirka dodal, že vědí o dalších firmách, které předsedové spolků vydírali. „Myslíme si, že působili delší dobu. Víme o některých firmách, které byly vydírány stejným způsobem,“ uvedl. „Budeme apelovat na změnu stavebního zákona. Není možné, aby se spolky takového typu mohly bianco připojovat do stavebního řízení a působit účelově problémy,“ uvedl podnikatel.