Naše změny musí být pro sněmovnu přijatelné, jinak projde nejhorší verze, říká Vystrčil o daňovém balíčku

Senát bude ve čtvrtek jednat o pozměňovacím zákonu, který by měl zrušit superhrubou mzdu a navýšit slevu na poplatníka. O návrhu schváleným sněmovnou již sama ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) uvedla, že se musí změnit. Stejně to vidí i předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS). „Při rozhodování nejsme ale úplně svobodní," popisuje v Ranním Interview Radiožurnálu. Rozhovor Praha 10:18 10. prosince 2020

Budou se senátoři řídit tím, co jim doporučily výbory?

To se dnes dozvíme. Předpokládám, že minimálně budou brát jejich doporučení při hlasování v úvahu. Otázkou je, který z těch výborových návrhů si vyberou, protože se od sebe liší.

Jak byste chtěli daňový balíček za ODS pozměnit?

Předně je potřeba říci, že při rozhodování nejsme úplně svobodní. Pokud bychom třeba navrhli balíček zamítnout, tak již dopředu víme, že by prošla verze schválená poslaneckou sněmovnou. To znamená snížení příjmů zhruba o 130 miliard korun a to bychom považovali za nejhorší možné řešení. Naše cíle jsou v podstatě tři. Zaprvé, snížit hrozící deficit, to znamená snížit nevýběr daní. Zadruhé, zajistit přiměřené náhrady a životaschopnost obcím a krajům. Předpokládám, že rozumná kompenzace by se mohla pohybovat okolo 80 % ztrát, které hrozí snížením daňových příjmů. Třetí ambicí je zrušit zdanění akcií u středních firem nad 20 milionů korun. To by totiž mohlo poškodit českou ekonomiku.

Který z těch návrhů tomu bude nejlépe vyhovovat, o tom se budeme bavit. Budeme hledat takový kompromis, aby náš pozměňovací návrh byl pro sněmovnu přijatelný. To je ta naše nesvoboda, protože když bychom postupovali jen podle toho, co si myslíme my, tak hrozí, že by prošlo to nejhorší.

Souhlasíte tedy s výrazným snížením daně z příjmu na 15 % z hrubé mzdy. Zvyšování slevy na poplatníka se vám alespoň podle některých ohlasů nelíbí. Přitom její zvýšení by podle institutu CERGEI mohlo pomoct lidem s nižšími příjmy, u kterých je velká pravděpodobnost, že peníze navíc rychleji vrátí zpátky do ekonomiky.

Neříkáte to úplně přesně, že stoprocentně souhlasím se slevou 15 a 23 %. Ano, je to náš cíl. Na druhou stranu musím opět zdůraznit, že pokud bychom to s tímto návrhem nevrátili do sněmovny, tak projde ta původní verze. To je potřeba stále opakovat. Jiných možností moc nemáme, protože pokud bychom udělali něco jiného, tak bude platit ta původní verze.

U slevy na poplatníka si myslíme, že by mohla být nižší. Není tomu tak, že bychom ji zcela odmítali, protože i ten váš argument je správný. Principy, které musí být dodrženy, jsou ale dva. Je to princip solidarity, který se realizuje slevou na poplatníka, a princip zásluhovosti. To znamená, že by měli získat slevu i ti, kteří do toho systému nejvíce platí, odvádí absolutně nejvyšší daně.

Můžete jednoznačně vyčíslit, o kolik by klesly daňové příjmy, pokud by to takhle prošlo?

Pokud by prošel v nějaké podobě ten pozměňovací návrh Senátu, tak je to zhruba 95 až 100 miliard. Dostáváme se tak o 35 miliard korun níže.

Jak ten výpadek příjmů do rozpočtů zejména krajů a obcí můžeme kompenzovat?

V případě krajů a obcí je to podle mě jednoduché a děje se tak na úkor státního rozpočtu tím, že se navýší koeficienty. Z těch současných 8,92 % se budeme pohybovat u krajů na 9,8 % a podobně u těch 23,59 % u obcí se dostaneme na něco přes 25 %. Procenta jsou napočítána tak, aby kompenzace toho výpadku příjmu obcí a krajů, který by mohl celkem činit až 30 miliard korun, dosahovala hodnoty více než 25 miliard.

Znovu říkám, že by se tak dělo zhruba z osmdesáti procent, protože všichni můžeme nějakým způsobem za to, že ekonomika nešlape tak, jak bychom chtěli. Je to způsobeno pandemií, s tím zkrátka nic neuděláme. Velmi mi ale chybí to, že paní ministryně zatím nepředstavila žádné kroky, jak by se šetřilo na výdajové straně. Pro mě je automatické, že pokud snižuji příjmy, tak samozřejmě snižuji i výdaje. Tak vypadá zodpovědné hospodaření.

Senát trvá na tom, aby byl při projednávání přítomen premiér Andrej Babiš (ANO), bude tam i ministryně financí. Proč trváte na jeho přítomnosti?

Je to jednoduché. Pozměňovací návrh, který právě zavádí zrušení superhrubé mzdy a daň 15 a 23 % podával jako poslanec premiér Babiš. Chceme tedy, aby tu svou motivaci vysvětlil i proto, že poměrně dlouho byl proti tomuto návrhu Občanských demokratů. Několikrát ho předložili, poslanci ho zamítli a poté on sám ho znovu předkládá. Myslím si, že i otázku tohoto typu tam padnou. Je dobře, když tam autor takto důležitého zákonu bude.