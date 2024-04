Předseda středočeských zastupitelů ODS se propadl kandidátkou. ‚Není to kvůli střetu zájmů,‘ tvrdí Kupka

Před čtyřmi lety kandidoval Tomáš Havlíček (ODS) do středočeského zastupitelstva ze šestého místa. Na letošní kandidátce Spolu se ale propadl až na 21. pozici. Občanští demokraté své nominanty představili deset dní poté, co vyšlo najevo, že Havlíček je ve střetu zájmů, když podniká s mužem, který se uchází o zakázky na údržbu silnic. Vedení ODS tvrdí, že Havlíček o nižší místo usiloval. Sám pouze konstatoval, že musí pořadí respektovat. Původní zpráva Praha 5:00 19. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda krajských zastupitelů ODS Tomáš Havlíček | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: archiv ODS, iROZHLAS.cz

V posledních volbách do zastupitelstva Středočeského kraje v roce 2020 kandidoval Tomáš Havlíček na listině občanských demokratů na šestém místě jako jednička za Kutnohorsko. Získal tisíc preferenčních hlasů a stal se předsedou zastupitelského klubu ODS. Nebyla to však ani zdaleka jeho první zkušenost, jako politik totiž působí na kraji od roku 2008.

V kandidátní listině pro volby v letošním roce ho ale stihl strmý pád. Mezi oznámenými nominanty koalice Spolu se Havlíček propadl až na 21. místo. Lídr za ODS Jan Skopeček ji na síti X představil jen deset dní poté, co server iROZHLAS.cz upozornil na personální propojení Havlíčka s majitelem společnosti, která se uchází o krajské zakázky na údržbu silnic.

Právě „klub vyvolených“ udržující silnice v kraji se hejtmanka Petra Pecková (STAN) snažila rozpustit a vypsat zakázky nové. Radní Karel Bendl (ODS), který má Krajskou správu a údržbu silnic na starost, s vypovězením smluv otálel do poslední možné chvíle.

Server iROZHLAS.cz v tu dobu informoval, že některé ze společností dříve občanské demokraty sponzorovaly a sám Havlíček s jedním z podnikatelů vlastní jinou firmu. Jeho kolegové o tom nevěděli.

‚Sám o to usiloval‘

Člen vedení ODS a ministr dopravy Martin Kupka, který se na složení listiny podílel, ale odmítl, že by za propadem byl střet zájmů. „Tomáš Havlíček o pozici hlouběji na kandidátce sám usiloval. Za Kutnohorsko je naopak vysoko na kandidátce Kateřina Daczická (na šestém místě, stejně jako dříve Havlíček – pozn. red.) a v tomto směru to bylo i rozhodnutí Tomáše Havlíčka nebýt jedničkou za oblast Kutná Hora,“ řekl pro server iROZHLAS.cz a Radiožurnál.

‚Klub vyvolených‘ K lukrativním zakázkám na údržbu středočeských silnic má už téměř dvě dekády exkluzivní přístup jen pár vyvolených firem. Ty za tu dobu inkasovaly díky historickým kontraktům přes 14 miliard korun z eráru. Krajská koalice v čele s hejtmankou Petrou Peckovou (STAN) chtěla tento dodavatelský systém rozbít.

V listopadu 2022 proto pověřila radního ODS pro dopravu Karla Bendla k „neprodlenému učinění všech kroků nutných k přesoutěžení rámcových smluv o letní a zimní údržbě“. Hejtmanství ale dosud stávající kontrakty nevypovědělo. Čas na to má do konce března, další šance bude za rok. Blíží se navíc volby.

Aktuálně se přitom hraje pouze o oblast Mnichovo Hradiště. Tedy jednu ze čtyř oblastí, pro kterou se budou tendry na silniční údržbu soutěžit. První fáze výběrového řízení tak dopadne pouze na společnost ZKP Kladno, dále na firmy USK a PKB, které údržbu v dané oblasti obstarávají.

O střetu zájmů navíc podle něj nemůže být ani řeč, protože Havlíček byl pouze zastupitelem, neseděl v radě kraje. „Nikdy se nedostal do situace, kdy by rozhodoval o zakázkách na správě a údržbě silnic,“ uvedl.

Server iROZHLAS.cz zaslal Havlíčkovi sérii dotazů, jak je to s jeho pozicí na kandidátní listině a zda skutečně žádal až o jedenadvacátou pozici. „Kandidátka je výsledkem společného jednání jak uvnitř ODS, tak i koaličních partnerů v rámci Spolu a jednotliví kandidáti respektují to, jak byla sestavena,“ odpověděl Havlíček stroze na všechny dotazy.

Již dříve odmítl, že by byl ve střetu zájmů, podle něj nikdy o budoucnosti zakázek krajské společnosti nerozhodoval. „Necítím se být ve střetu zájmů, a to ani teoretickém, protože jsem řadovým členem zastupitelstva, nejsem členem rady kraje, která má pravomoc rozhodovat o smlouvách na údržbu komunikací,“ napsal dříve.

Na konci ledna letošního roku přitom zastupitelstvo bralo na vědomí i zprávu o činnosti dozorčí rady za minulý rok se speciálním důrazem na přesoutěžení zakázek. Havlíček se sice nakonec hlasování zdržel, předtím se však zapojoval do diskuse a kritizoval rozvázání smluv do doby, než bude mít krajská správa nové dodavatele.

Radní a jeho spolustraník Bendl navíc zpochybňoval i jeho roli jako předsedy zastupitelského klubu, který podle něj „akorát svolává jednání zastupitelů a píše zápisy z jednání klubu“.

Havlíček ale mohl podle Marka Chromého z Transparency International využít informace v byznysu. „Je otázkou, jestli z titulu své funkce předsedy klubu krajských zastupitelů ODS může využívat svého neformálního vlivu pro zjišťování informací, které mohou být užitečné pro jeho obchodního partnera,“ namítá po prostudování vztahů analytik Chromý.

Jak upozornil server iROZHLAS.cz, napojení na občanské demokraty je u některých společností ještě větší, když v uplynulých letech politickou stranu finančně sponzorovaly. „Nabízí se tedy otázka, jestli není jednání představitelů ODS v této věci motivované jinak než politicky,“ varoval Chromý.

Průtahy v rozvázání

Radní Bendl dostal za úkol historické kontrakty přesoutěžit už v listopadu 2022. A to poté, co středočeští politici odvolali šéfa krajských silničářů Jana Lichtnegera kvůli vazbám na aktéry korupční kauzy Dozimetr. Už dříve se policie zaměřila také na jeho předchůdce ve funkci Zdeňka Dvořáka, kterého ale následně soud osvobodil. Kolem organizace tak panovalo podezření, že se tam zakázky nerozdělují férově.

Vše se ale řeší na poslední chvíli. Podle předsedy dozorčí rady silničářů Filipa Kořínka (za STAN) za to mohou zbytečné průtahy právě ze strany Bendla, krajská organizace byla totiž připravena rozjet nové tendry už loni na podzim. Bendl však podle svých slov čekal na potřebné analýzy a podklady, zda bude soutěž skutečně výhodná.

To, že jsou stávající kontrakty pro kraj nevýhodné, koncem února konstatovala dozorčí rada krajské správy a údržby silnic. Silničáři totiž podle zápisu z jednání testovali, jaké ceny nabízí konkurence. Přišli na to, že by mohli na opravách všech silnic ušetřit až 400 milionů ročně.