Šéf odborářů KOVO: Se Středulou jsme nezaplacené příspěvky řešili i neformálně. Měl si to hlídat ale sám

Josef Středula v současné době není předsedou Českomoravské konfederace odborových svazů. Důvodem jsou pochybnosti kolem jeho členství v odborech kvůli neplacení členských příspěvků. Situaci se bude věnovat mimořádný sněm odborářů 25. března. „Nyní je příležitost k tomu, aby se tento příběh uzavřel, a mohli jsme tak pokračovat v naší práci," řekl předseda Odborového svazu KOVO Romana Ďurča pro Radiožurál. Rozhovor Praha 23:09 4. března 2024

Váš odborový svaz je nejsilnější v rámci Českomoravské konfederace odborových svazů. Zároveň právě ve vašem svazu byl členem Josef Středula. Můžete vysvětlit, co se děje? Je to nějaká vzpoura - KOVO proti Josefu Středulovi?

Samozřejmě, že to není žádná vzpoura. Já myslím, že je to nedopatřením v platbách za příspěvky. Myslím si, že jsme se k tomu dnes (v pondělí) postavili čelem a jsem rád, že se to do jisté míry vyřešilo a vše směřuje k tomu, že 25. března se celý příběh uzavře.



Josef Středula označil za své lajdáctví to, že několik měsíců nezaplatil členské příspěvky. Dodal, že když si to uvědomil a poslal platbu, tak že jste mu ji vrátili. To je pravda?

Ano, to můžu potvrdit. Je to pravda, protože Středula byl ze systému de facto vyřazen, tak to děláme běžně. Rád bych řekl, že v základní organizaci Odborového svazu KOVO, které jsem já i Josef Středula členem, jsme si všichni rovni. A pokud se členské příspěvky neplatí určitou dobu, tak tam není žádného jiného zbytí.

Kolik měsíců pan Středula neplatil příspěvky?

V rámci Odborového svazu KOVO máme ustanovení ve stanovách, že když někdo nezaplatí déle než pět měsíců, tak je automaticky vyloučen.



Během těch pěti měsíců, upozornili jste ho na to, že přestal příspěvky platit?

My jsme spolu samozřejmě komunikovali, ale nerad bych to zde specifikoval. Já si myslím, že toto by si každý měl především hlídat sám. Ale že by to bylo bez nějaké komunikace, to ne.



Vy říkáte, že by si to každý měl hlídat sám. Na druhé straně si říkám, jestli právě není normální, že když dlouholetý člen v takové pozici přestane platit, aby před formálním vyloučením byla nějaká neformální komunikace?

Určitě tam byla neformální komunikace.

V současné době už je pan Středula znovu členem Odborového svazu KOVO?

Ano. Závodní výbor, který zasedal v březnu, mu znovu obnovil členství. Bylo to po dohodě s panem předsedou Středulou.

25. března tedy sněm zvolí nové vedení Českomoravské konfederace odborových svazů. Očekáváte, že se znovu předsedou stane právě Josef Středula?

Myslím si, že se bude volit jeho předseda, ne jeho celé vedení, protože dva místopředsedové mají platný mandát.

V tuto chvíli je těžko předjímat. Na dnešní radě jsem cítil podporu pana předsedy Středuly. My ale jako orgány Odborového svazu KOVO určitě debatu příští týden otevřeme.

Vy jste říkal, že jste dopoledne cítil podporu. Má pan Středula také vaší podporu?

Zde je potřeba říci, že kolega Středula v odborové práci pohybuje desítky let a myslím si, že práci neodváděl špatně. Všichni děláme chyby a to, co se odehrálo, není něco fatálního a zásadního. Nechci zlehčovat, ale rozhodně si myslím, že se to dá řešit.



Škraloup, který smázneme

Jinými slovy, Josef Středula v tuto chvíli vaší podporu má. Chápu to dobře?

Samozřejmě, že nějakou podporu kolega Středula určitě má, nicméně jak jsem řekl, naše celorepublikové orgány zasedají shodou okolností příští týden, kde to probereme v rámci celé České republiky, a já sám jsem na debatu zvědavý.

Vy jste už dopoledne řekl, že sám kandidovat nebudete. Může se to třeba po debatě vedení Odborového svazu KOVO nebo po čemkoliv dalším v nadcházejících třech týdnech změnit?

Určitě se to nemůže změnit. Já jsem pevně rozhodnutý nekandidovat do vedení Českomoravské konfederace odborových svazů a svůj názor určitě nezměním.



Měla by volba nového nebo staronového předsedy Českomoravské konfederace odborových svazů být spojena s debatu o tom, jestli by odbory neměly být radikálnější?

Samozřejmě, že to vnímám, nyní v rámci odporu i u vyjádření náměstka ministra financí. Myslím si, že si odbory najdou cestu a že jejich obraz není potřeba vylepšit.



To znamená, že očekáváte, že jedním z výsledků toho, co se děje, bude, že odbory budou hlasitější a že například protestů včetně stávek bude více?

Já především chci, aby se v České republice vedl řádný sociální dialog. Celou dobu tlačíme na sektorový dialog, který zde celou dobu chybí. Je potřeba témata zvedat. A když to bude zapotřebí, tak se zvednout i formou protestů.



Nepoškozuje celá ta záležitost okolo pana Středuly prestiž vaší odborové centrály?

Domnívám se, že příběh bude už konečně uzavřen. Táhne se poměrně dlouho, takže si myslím, že nyní je příležitost k tomu, aby se do 25. března uzavřel a mohli jsme tak pokračovat v naší práci.



Když se uzavře, tak žádné poškození neucítíte a ani nebudete cítit, chápu to dobře?

Tak škraloup tady určitě bude, ale bude na nás, abychom ho rychle smázli, protože si opravdu myslím, že odbory zde fungují dobře. A rozhodně si myslím, že máme jinou práci, než neustále tento problém řešit. Pro mě to jsou takové malé věci, ale myslím si, že bychom to měli hodit za hlavu a pokračovat v naší práci.