‚Nepřijal, v žádném případě.‘ Ústavní soudci by odmítli Zemanovo jmenování předsedou, i kdyby přišlo

Sedm z osmi ústavních soudců důrazně odmítlo případné jmenování předsedou Ústavního soudu od dosluhujícího prezidenta Miloše Zemana. Vyplývá to z odpovědí pro server iROZHLAS.cz, který soudce oslovil ještě předtím, než Zeman slíbil, že do dění na soudu už nebude do konce svého mandátu zasahovat. Jediný, kdo se odmítl vyjádřit, zůstal soudce Josef Fiala. Anketa Praha 5:00 8. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Drtivá většina ústavních soudců odmítla případné jmenování do funkce předsedy Ústavního soudu dosluhujícím prezidentem Milošem Zemanem | Foto: Vladimír Novotný | Zdroj: Pražský hrad, Ústavní soud ČR

Prezident Miloš Zeman chtěl Ústavnímu soudu nadělit na rozloučenou nového předsedu – do zásoby. Současnému šéfovi Pavlu Rychetskému totiž vyprší mandát až v srpnu letošního roku.

Zeman slíbil, že nejmenuje předsedu Ústavního soudu. Po schůzce s prezidentem to řekl Fiala Číst článek

Končící prezident v neděli po několika týdnech, kdy naznačoval, že ještě jmenuje nového předsedu, slíbil premiérovi Petru Fialovi (ODS), že tak do konce svého volebního období neučiní.

Server iROZHLAS.cz ještě před Zemanovým víkendovým výrokem oslovil všechny ústavní soudce, kterým nevyprší v letošním roce mandát. Otázka zněla jednoduše: „Přijal byste od prezidenta Zemana jmenování předsedou Ústavního soudu?“ Výsledek?

Takový krok dosluhujícího prezidenta by neměl mezi soudci podporu a hned sedm z osmi arbitrů se vyslovilo proti případnému jmenování. Například Jaromír Jirsa stručně vystihl, proč by jmenování nepřijal. „Ten uvažovaný akt považuji za nicotný, neslušný, nedemokratický a hrubě v rozporu s duchem Ústavy,“ uvedl pro server iROZHLAS.cz.

Jediný, kdo se odmítl o zvažovaném kroku vyjádřit, byl Josef Fiala. Podle dřívějších spekulací ČTK nebo týdeníku Respekt figuroval právě on jako hlavní adept na vedoucí pozici. „Prosím, respektujte, že podobnými formami s médii nekomunikuji již čtvrtstoletí,“ udržel svůj dlouhodobý postoj.

Server iROZHLAS.cz oslovil i zatím nejmenovaného, ale senátory schváleného soudce Jana Svatoně. I on by takovou nabídku od prezidenta odmítl. „Jako budoucí služebně nejmladší soudce Ústavního soudu takovou ambici nemám,“ napsal.

„Přijal byste jmenování předsedou Ústavního soudu od Miloše Zemana? A proč ano/ne?“

Jiří Zemánek

Ústavní soudce Jiří Zemánek | Foto: Vladimír Novotný | Zdroj: Ústavní soud ČR

Důvody mého jednoznačného postoje splývají s drtivou většinou stanovisek k této věci, vyjádřených posledních dnech ve veřejném prostoru:

Z hlediska legality: jednalo by se ze strany Miloše Zemana o překročení pravomoci svěřené mu lidem České republiky v čl. 62 písm. e) Ústavy, která je z povahy věci časově omezená trváním mandátu prezidenta republiky, neboť jako součást státní (výkonné) moci může uplatňovat tuto moc „jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon“ (čl. 2 odst. 3 Ústavy); § 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ani jiný zákon, mu žádné oprávnění jmenovat předsedu ÚS mimo toto vymezení neposkytuje. Z hlediska legitimity: ani Milošem Zemanem uváděné „důvody“ předčasného jmenování předsedy Ústavního soudu nemají žádné opodstatnění – jeho hodnocení výkonu funkce dosavadním předsedou Ústavního soudu jako „aktivistické“ postrádá jakoukoliv objektivizaci, která je nezbytným předpokladem jednání prezidenta republiky, který „není z výkonu své funkce odpovědný“ (čl. 54 odst. 3 Ústavy). Pokud by přesto Miloš Zeman před skončením svého mandátu 8. března tohoto roku předsedu Ústavního soudu od srpna tohoto roku jmenoval, šlo by z jeho strany o „hrubé porušení Ústavy“ ve smyslu čl. 65 odst. 2 Ústavy, vytvářející prostor pro ústavní žalobu proti němu k Ústavnímu soudu.

Vojtěch Šimíček

Ústavní soudce Vojtěch Šimíček | Foto: Vladimír Novotný | Zdroj: Ústavní soud ČR

V žádném případě.

Obsáhlé odůvodnění této právní otázky jsem nedávno publikoval v publikaci nazvané „Pocta Janu Svatoňovi“ a mám-li to říci velmi jednoduše, takovéto jmenování s předstihem by představovalo nulitní (nicotný) právní akt bez jakýchkoliv právních důsledků, a pokud bych s tímto vědomím jmenování přijal, dopustil bych se hrubého porušení ústavního pořádku a založil bych s největší pravděpodobností důvod k zahájení kárného řízení pro ohrožení důvěry v nezávislé a nestranné rozhodování Ústavního soudu s možností vyslovení zániku funkce.

Takže doufám, že k takovému aktu vůbec nedojde, a pokud ano, že nový prezident k tomuto aktu přistoupí tak, jako by vůbec neexistoval, a bude v srpnu jmenovat předsedu „svého“.

Tomáš Lichovník

Ústavní soudce Tomáš Lichovník | Foto: Vladimír Novotný | Zdroj: Ústavní soud ČR

Odpověď je jednoduchá. Rozhodně ne! K důvodům se jako soudce raději vyjadřovat nebudu.

David Uhlíř

Ústavní soudce David Uhlíř | Foto: Vladimír Novotný | Zdroj: Ústavní soud ČR

Zdá se, že vývoj názorů pana prezidenta Zemana činí moji odpověď na vaši otázku už zbytečnou. Přesto odpovím takto: jmenování bych nepřijal, protože bych takové rozhodnutí prezidenta považoval za rozporné se zásadou „vlády na čas“.

Jaromír Jirsa

Ústavní soudce Jaromír Jirsa | Foto: Vladimír Novotný | Zdroj: Ústavní soud ČR

Nepřijal. V žádném případě.

Protože ten uvažovaný akt považuji za nicotný, neslušný, nedemokratický a hrubě v rozporu s duchem Ústavy.

Josef Fiala

Ústavní soudce Josef Fiala | Foto: Vladimír Novotný | Zdroj: Ústavní soud ČR

Prosím, respektujte, že podobnými formami s médii nekomunikuji již čtvrtstoletí.

Pavel Šámal

Ústavní soudce Pavel Šámal | Foto: Vladimír Novotný | Zdroj: Ústavní soud ČR

Byť si myslím, že váš dotaz ve vztahu k mé osobě je zbytečný, neboť podle mého názoru nehrozí, že by se pan stávající prezident na mě s takovým záměrem obrátil, mohu vám odpovědět zcela jednoznačně, pokud by to, byť teoreticky, nastalo, takové jmenování bych nepřijal.

K důvodům, které mají ústavněprávní povahu, se však nechci a nemohu vyjadřovat, neboť není vyloučeno, že jako soudce Ústavního soudu bych v případě, že by k takovému jmenování pan prezident u jiného soudce Ústavního soudu přistoupil, rozhodoval o platnosti a účinnosti takového jmenování.

Jan Svatoň

Jan Svatoň | Foto: Ludmila Opltová | Zdroj: Český rozhlas

Nabídku funkce předsedy Ústavního soudu bych nepřijal. Jako budoucí služebně nejmladší soudce Ústavního soudu takovou ambici nemám.