Stálá představitelka Česka při Evropské unii: Odhad rozpočtu na české předsednictví je realistický

Vláda se po opakovaných výzvách ze strany opozice rozhodla zvýšit rozpočet na půlroční předsednictví Evropské unie, kterého se Česko ujme v polovině příštího roku. Bude částka navýšená o 200 milionů dostatečná? „Předsednictví není primárně dobré podle toho, jak je drahé," myslí si stálá představitelka České republiky při Evropské unii Edita Hrdá, která byla hostem pořadu Dvacet minut Radiožurnálu

Za 309 dní začne půlroční české předsednictví v Evropské unii. Vláda se rozhodla navýšit prostředky na toto období o 200 milionů korun. Rozpočet ale stále zůstává třetinový oproti roku 2009. Nebude to málo?

Vnímám navýšení rozpočtu jako výsledek skoro půlroční diskuse. Jsem ráda, že vláda analýzu přijala. Předsednictví není primárně dobré podle toho, jak je drahé. A určitě bychom mohli najít předsednictví, která byla drahá, ale nebyla úspěšná.

Myslím si, že současný odhad je realistický a budeme mít ty finance, které budeme mít. Lidé budou říkat, že je to málo, nebo moc. Vždycky je to debata. Realita se ukáže až po tom předsednictví.

Celkově stát plánuje během předsednictví organizovat 265 akcí v Česku. Na Pražském hradě se má například sejít summit prezidentů a premiérů. Věříte, že vyčleněné prostředky můžou stačit?

Rozhodně budou muset stačit. Víte dobře, že situace se vyvíjí. Německo si myslelo, že bude mít velké předsednictví a realita byla jiná. I my budeme muset reagovat na okolnosti. Doufáme, že naše předsednictví se bude odehrávat už v době postcovidové.

Asi o 30 lidí se má posílit diplomatický aparát. Je to dost?

Myslím, že personální zabezpečení je pro každou zemi poměrně komplikovaná záležitost, protože je nutné sehnat velkou skupinu lidí a expertů a vytvořit z nich na relativně krátkou dobu výborně fungující tým. Během toho půlroku je zapotřebí nasadit to maximum. Myslím, že se nám to daří.

Kdybych měla kolegy rozdělit do několika skupin, tak bych chtěla říct, že co se týče těch expertních týmů, tak o ně nemám obavy. Jsou stabilní a v Bruselu mají dobrou pověst.

Druhá skupina budou lidé, kteří budou podporovat samotný chod předsednictví. Tam musíme sahat do externích zdrojů a jsem ráda, že je o tu práci velký zájem. Jsem ráda, že je velký zájem o podílení se na předsednictví mezi studenty, protože je pro ně důležité něco takového zažít. Podařilo se nám i přesvědčit několik kolegů, aby se vrátili z důchodu a stali se platnými členy našich týmů, protože jejich zkušeností je třeba využít.

Poslechněte si celý pořad Dvacet minut Radiožurnálu se stálou představitelkou při Evropské unii Editou Hrdou.