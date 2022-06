České předsednictví je připraveno. Ukrajině nesmíme zavřít dveře, říká šéfka Europarlamentu

Kvůli českému předsednictví Rady Evropské unie do Česka dorazí ve čtvrtek první unijní špičky, konkrétně předsedkyně Evropského parlamentu Malťanka Roberta Metsolaová. V Praze se setká s premiérem Petrem Fialou (ODS) a diskutovat bude se studenty Univerzity Karlovy. Metsolaové před odjezdem z Bruselu poskytla Radiožurnálu rozhovor. Brusel 8:25 16. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsolaová | Zdroj: Reuters

České předsednictví v Evropské unii už brzy začne. Co by se podle vás mělo stát jeho hlavním úkolem v souvislosti s Ukrajinou. Je to otevření přístupových rozhovorů nebo vidíte něco jiného?

Velice se těšíme na české předsednictví, které nastane po několika velmi náročných měsících. Mohu vám říci, že vaše země je připravená předsednictví v Evropské unii převzít ve velmi složitém a přelomovém okamžiku. Začátek vlastně nastane už příští týden v závislosti na výsledku summitu Evropské unie.

Já se v příštích hodinách sejdu s premiérem Fialou v rámci oficiální návštěvy parlamentu. Česko podle mého názoru prokázalo vůdčí schopnosti, když jsme ponechali otevřené dveře evropským aspiracím Ukrajiny. Samozřejmě, každá země jde svou vlastní cestou, ale unie se teď nachází na zásadní křižovatce a nesmíme této příležitosti zavřít dveře.

Na otevření přístupových rozhovorů je nicméně třeba jednomyslný souhlas členských zemí. Pokud jde ale o Ukrajinu, Česko a další země východního křídla EU si příliš nerozumí se státy jako Francie, která mluví o nutnosti nechat Vladimira Putina zachránit si tvář a které je zdrženlivá k otevírání přístupových rozhovorů kvůli obavám z prázdných slibů. Má podle vás Česko dostatek zkušeností a vlivu, aby přesvědčilo takové těžké váhy jako je právě Francie?

Proces rozšiřování nikdy není jednoduchý. Moje a vaše země vstoupily do Evropské unie ve stejný den. Přesně stejný argument, který jste teď připomněl, se objevoval v každé fázi rozšíření i tehdy. Moje opověď je taková: zavřeme Ukrajině dveře? Nebo je příští týden otevřeme, abychom udrželi naději a odvahu při životě?

Státy se na Evropu dívají jako na domov. Vzhlíží k ní, protože by se jinak dívaly jiným směrem. Jsme připravení v opačném případě nechat narůstat frustraci, zklamání a nakonec lhostejnost? Myslím, že bychom to neměli připustit. Samozřejmě se diskutuje, existují různé reality. Doufám však, že se Česku spolu s dalšími, řekněme novými lídry zemí Evropské unie, povede dospět ke konsenzu na dalších krocích. Řadu věcí je ještě třeba učinit, ale nezavírejme dveře.

Cesta na Ukrajinu

Cestovala jste do Kyjeva v době jeho obléhání ruskou armádou, a to jako první vysoce postavený unijní politik, jen krátce po podobné návštěvě premiérů Česka, Polska a Slovinska. Inspirovala jste se jimi? A proč jste takovou cestu považovala za důležitou?

Vyjela jsem 1. dubna, když byl Kyjev stále obklíčený. Bylo to složité rozhodnutí, ale bylo nutné. Zaznamenala jsem tuto cestu trojice premiérů. Mě pozval předseda ukrajinského parlamentu, abych pronesla projev na zvláštní schůzi, a bez váhání jsem souhlasila. Nejen proto, abych sdílela naději a solidaritu, ale také protože Evropský parlament jako instituce sedmi set pěti demokraticky zvolených politiků má mandát přinášet mír, naději, demokracii, finanční pomoc, logistickou pomoc atd.

Děláme dost? Ne. Myslím ale, že jsme se této úlohy chopili a v pomoci pokračujeme. A pokud moje návštěva inspirovala další lídry, pak bych řekla, že se povedl nový počin parlamentní diplomacie a demokracie obecně, na který můžeme být hrdí.

Po vašem zvolení do čela Evropského parlamentu jste řekla, že chcete propíchnout bruselskou bublinu a dostat se blíže občanům. Je vaše cesta do Prahy součástí tohoto slibu?

Rozhodně. Trvala jsem na tom. Je to změna proti dřívějšku, kdy se Evropský parlament setkával pouze s nejvyššími představiteli států. Já se jedu potkat se studenty. Chci se zeptat mladých Čechů, co si o Evropské unii myslí a co od ní očekávají.

Máme dva roky do příštích voleb do Evropského parlamentu. Zaznamenali jsme výrazný nárůst jeho podpory i unie jako celku. Můj úkol je zajistit, že k evropským volbám půjde ještě více Čechů. Nejde ani tak o to, co děláme, jako co po nás lidé chtějí. Musíme spíše naslouchat, než diktovat, co by si měli myslet.