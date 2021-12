Volba priorit předsednictví je omezená. V zásadě půjde o covid, klima a bezpečnost, avizuje ministr Bek

Podruhé v historii se Česko postaví jako předsednická země do čela Evropské unie. Jaká témata bude Česko během předsednictví prosazovat? Bude podporovat zelenou politiku zaměřenou na boj s klimatickou změnou, nebo ji s ohledem na kritické postoje části ODS raději nechá stranou? Hostem Dvaceti minut Radiožurnálu byl ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek (STAN). Praha 21:31 20. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mikuláš Bek | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Českou republiku čeká významné téma, balíček Fit for 55, který má vést ke snížení emisí o 55 % do roku 2030. Pane ministře, jak podle vás Česko může plnit roli moderátora diskuse mezi členskými státy, když ani sama česká reprezentace v ní nemá jednotný postoj? Část politiků zdůrazňuje, že Green Deal a závazky s ním spojené bychom měli vnímat jako příležitost pro inovace – jiní, jako například zmiňovaný pan Alexandr Vondra, mluví o zeleném fanatismu nebo o cestě do pekel.

Tak je to ale úplně v každé členské zemi. Nedávno jsem mluvil s rakouskými kolegy – máme sklon vnímat Rakousko jako hodně zelenou zemi, ale i tam probíhá poměrně vypjatá politická debata o tom, jaké budou důsledky například pro rakouský automobilový průmysl. V tom tedy nejsme osamoceni, naopak si myslím, že v každé členské zemi bude probíhat nebo probíhá velmi složitá politická diskuse.

To neznamená, že předsedající země nemůže splnit roli toho moderátora. To by znamenalo, že ani Francouzi a Němci takovou roli nemohou plnit, protože mají uvnitř země různé názory. Myslím, že Česká republika musí tu roli splnit, je samozřejmě ale otázka, kolik těch předloh z toho celého balíku bude možné během předsednictví uzavřít.

Nemohou ale takto silná prohlášení o cestě do pekel nebo zeleném fanatismu kazit právě ten „umělecký dojem“ předsednictví, jak vy jste sám říkal?

Ne, myslím si, že je to přirozená diskuse, která je legitimní a vede se v každé členské zemi. Otázka samozřejmě je, jak v té debatě vystupuje premiér a zodpovědný ministr v době, kdy ta země předsedá.

S premiérem jste v tomto tématu zajedno?

My v něm nepotřebujeme být úplně zajedno. My jen musíme vědět, že během předsednictví budeme muset premiér i já o něco ustoupit a neprezentovat svůj názor jako názor členské země. Ten může prezentovat případně někdo jiný – my musíme být moderátory diskuse.

Hlavními tématy českého předsednictví v roce 2009 byla 3E: ekonomika, energetika a Evropa ve světě. Co si jako hlavní témata stanoví vaše vláda?

Od minulého předsednictví se jeho podoba změnila v tom, že členská země předsedá jen těm ministerským radám, ne té Evropské radě, kde zasedají premiéři a prezidenti. Svoboda ve stanovení těch priorit je vlastně omezená.

Omezená jednak tím, jak probíhá legislativní proces v Evropské unii, ale také tím, že vždy tři po sobě následující předsedající země – které tvoří takzvané trio – mají společný program, který byl dohodnut. To zužuje hrací pole.

Myslím, že je zcela jasné, že ať už budou ty formulace pak znít jakkoliv, v zásadě se budeme muset stejně jako jiné členské země v poslední době soustředit na klíčové věci, kterými jsou řešení covidové krize, řešení celého toho balíčku souvisejícího s klimatickou změnou a budeme se muset zabývat bezpečností a migrací.

Jak se to v tom sloganu pak bude jmenovat, to je otázka šťastné formulace, která bude srozumitelná pro naše evropské partnery a českou veřejnost. V zásadě víme, že tyto tři věci, kterými se zabývalo slovinské předsednictví, bude se jím zabývat francouzské, my a možná dále Švédové, ty jsou prostě jasné, protože jsou to největší problémy, které Evropskou unii teď zaměstnávají.

Jaké položky je podle Mikuláše Beka potřeba v rozpočtu na české předsednictví EU revidovat a proč? Poslechněte si celý rozhovor vedený Zdeňkou Trachtovou.