Příměstské tábory, rodinné kluby nebo jiné školky. Péči o děti během prázdnin řeší i rodiče předškoláků

V červenci a srpnu mají zavřeno nejen školy, ale svůj provoz výrazně omezují také zařízení pro předškoláky. Jejich rodiče proto musí řešit, jak se o své děti postarat. A může to být i obtížnější než u školáků. Někdy je potřeba začít plánovat program už s mnohaměsíčním předstihem. Praha 15:53 16. června 2018

„Otevřeno je jen první dva týdny v červenci a přihlásit tam dítě mohou jen rodiče, kteří oba pracují,“ popsala Radiožurnálu Eva, matka čtyřletého syna Tomáše, která žije v malé obci v okrese Praha-Západ.

Mnoho rodičů musí během prázdnin řešit péči o své potomky. A to se netýká jen školáků, ale také dětí, které chodí do mateřských škol.

Právě o prázdninách ale její zaměstnavatel potřebuje, aby chodila do práce co nejvíc. Proto musela Eva hledat náhradní řešení. „Školka tyhle záležitosti vůbec neřeší. Nějaké možnosti v našem okolí jsou, takže syn bude jeden týden na příměstském táboře a zbytek musíme pořešit s pomocí babiček a dědečků,“ dodala.

V podobné situaci jako Eva se každé léto ocitají rodiče předškoláků po celém Česku. Obce nebo městské části si rozsah letních prázdnin pro předškolní zařízení mohou určit prakticky libovolně.

„Každé město nebo městská část si provoz v létě upravuje sama. Provoz mateřské školy lze podle místních podmínek omezit nebo přerušit v měsíci červenci nebo v srpnu a případně v obou měsících. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitel mateřské školy po projednání se zřizovatelem. Ředitel ve spolupráci se zřizovatelem také projedná s řediteli jiných mateřských škol v obci možnosti a podmínky předškolního vzdělávání dětí v jiných mateřských školách po dobu omezení nebo přerušení provozu,“ vysvětluje Jarmila Balážová z ministerstva školství.

Pouze dva týdny

V praxi se pak podmínky pro předškoláky a jejich rodiče mohou v sousedních obcích nebo městských částech lišit. Například v České Třebové jsou všechny školky najednou během prázdnin zavřené pouze dva týdny. „Rodiče, pokud už nemají dovolenou, můžou svoje dítě umístit pokaždé v jiné školce, která má v tom termínu má otevřeno,“ říká Hana Hrdličková ze školského odboru.

V Pardubicích mají podle Olgy Havlíkové ze školského odboru rodiče pokaždé dokonce několik možností, kam svého předškoláka umístit. „V každém prázdninovém týdnu jsou otevřeny čtyři nebo pět mateřských škol s možností přijmout děti z ostatních školek,“ vysvětlila Havlíková.

Naopak Praha 6 všechny své školky na léto zavírá. Učitelky v nich pak formou brigády při dovolené vedou jako lektorky takzvané městské tábory. Mezi rodiči jsou velmi oblíbené, ale je třeba počítat s tím, že vyjdou zhruba na devatenáct set korun na dítě a týden.

„My tady máme čtyři skupiny od 3 do 11 let, čímž dáváme rodičům možnost, aby sem dávali sourozence. Ti starší jezdí na kole anebo se chodí po památkách nebo mají výtvarnou činnost, keramiku, fimování, koupeme se,“ říká ředitelka MŠ Libocká Dana Chroustovská.

Měsíc zavřeno

Režim placených programů zavedla městská část proto, že rodiče si otevřených školek za sto korun týdně nevážili. „Situace byla taková, že bylo přihlášeno šedesát dětí a celý personál přišel do práce, a nakonec přišlo třiadvacet a nikdo se neomluvil,“ vysvětlila Chroustová.

Praha 3 zavírá všechny školky na měsíc. Městská část proto formou dotací podporuje domy dětí a mládeže a rodinné kluby, které s péčí o děti od 3 do 6 let mají zkušenosti, jako je třeba rodinný klub Ulitka.

„Malinké děti jsou u nás v herničče, mají dvě paní učitelky, které se o ně starají, Zajišťujeme nějaký výtvarný program a hodně se soustředíme na to, že pokud počasí dovoluje, jsme venku, aby si děti užily to léto, i když jsou v Praze. U těch větších dětí se pak zaměřujeme vysloveně na to sportovní vyžití,“ popisuje lektorka Veronika Vlková program, který na děti o prázdninách čeká.

I tyto příměstské tábory jsou ovšem placené. Rodiče si ale mohou zažádat o příspěvek třeba u zdravotní pojišťovny nebo u některých zaměstnavatelů.