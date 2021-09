VIDEO: Bastlová, Rakušanová i Eichler. Podívejte se na předvolební debatu komentátorů

Série debat Českého rozhlasu

I v letošním roce dává Český rozhlas prostor ve vysílání zástupcům všech politických stran, hnutí a koalic, které se ucházejí o hlasy voličů ve volbách do poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Ve vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus nabízíme tento týden od pondělí do pátku v čase po 17. hodině debaty lídrů jednotlivých kandidátek. O tom, kdo s kým se představí v jednotlivých debatách, rozhodl los za účasti notáře.