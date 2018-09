VIDEO: Jak zajistit větší bezpečnost ve městě a důstojné koupaliště? Poslední debata proběhla v Teplicích

Teplice patří k centru obchodu s drogami na severu Čech – obstarat si drogu není v teplických ulicích velký problém. Obchod s narkotiky a bezpečnost občanů jsou tak jedním z hlavních bodů kampaně před volbami do městského zastupitelstva. Nejen o tom hovořili hosté poslední regionální debaty pořádané Českým rozhlasem, kterou moderoval Jan Pokorný. Video Teplice 17:05 27. 9. 2018 (Aktualizováno: 19:20 27. 9. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Kriminalita se často váže například na herny a kasina. Takový je názor Jakuba Mráčka z koalice Volba PRO! Teplice. Zdůrazňuje také, že ve městě je stále celkem 24 takových provozoven.

„Práci je potřeba dotáhnout. Nikdo nepracuje s těmi závislými a se všemi efekty, které jsou na herny vázány,“ vysvětluje.

Zdeněk Kettner z SPD by zase přispěl k zesílení bezpečnosti v Teplických tím, že by více zapojil městskou policii. Určitou pomocnou rukou by pak mohli být asistenti prevence kriminality znalí místního prostředí a komunity.

„Tato složka může být nápomocná,“ říká s tím, že v žádném případě nejde o žádnou domobranu.

K větší bezpečnosti města by podle Zdeňka Peška ze Strany práv občanů Zemanovci stačilo vynutit si právo a zákon tak, jak je napsán.

„Bohužel Teplice mají sociálně vyloučené lokality, kde k tomuto nedochází. A to je problém stávajících orgánů, které by na to měly dohlížet,“ upřesňuje.

Praha to přeplatí

Primátor Teplic Jaroslav Kubera z ODS zdůrazňuje, že je nutné uvědomit si především realitu – Policie ČR dodává do Středočeského kraje a Prahy policisty, ohledně městské policie nejsou lidé. „Když děláme výběrové řízení, tak se nám přihlásí jeden,“ říká.

Zároveň souhlasí s tím, že městská police by měla především hlídat bezpečnost občanů a veřejný pořádek spíše než vybírat pokuty za drobné přestupky.

Nízký počet strážníků a policistů je základním problémem i pro Radku Růžičkovou z ČSSD. „Úbytek je hlavně proto, že Praha je přeplatí,“ argumentuje.

Městu Teplice ale na druhé straně nic nebrání tomu, aby strážníky lépe motivovalo. Právě to říká Michal Kasal z PRO zdraví a sport Teplice. „Tou motivací mohou být peníze, mzdové ohodnocení, vybudování služeben, zázemí, vybavení,“ vyjmenovává.

Josef Kolařík z hnutí Za obnovu Teplic zase připomíná, že městská policie v podstatě nemá žádné pravomoci. „Problém je také v tom, že držení drog v menším množství není trestné, to je problém parlamentu a mělo by se přitvrdit,“ míní.

Na zkulturnění teplických lokalit by se zaměřil Jaromír Kohlíček z KSČM. „To jsou vyloženě místa, kde se nám soustřeďují nejrůznější živlové a kde to nepůsobí příliš dobře ve prospěch cestovního ruchu,“ připomíná.

Právě cestovní ruch je výzvou i pro Jiřího Štábla z hnutí ANO, který zdůrazňuje, že Teplice jsou lázeňské město.

„Chtěli bychom prostřednictvím spolupráce třeba s CzechTourismem trochu více lázně proslavit nejenom v rámci České republiky, ale celého světa,“ nastiňuje.

Pozvání do teplické debaty přijali:

Radka Růžičková (ČSSD) – náměstkyně primátora Teplic

Jaroslav Kubera (ODS) – primátor Teplic

Zdeněk Pešek (SPOZ)

Zdeněk Kettner (SPD)

Jakub Mráček (VOLBA PRO! TEPLICE)

Josef Kolařík (Za obnovu Teplic…jaké jsme je znali)

Jaromír Kohlíček (KSČM)

Michal Kasal (Pro sport a zdraví – Teplice)

Jiří Štábl (ANO)

Debaty po celé republice

Radiožurnál v rámci svého volebního vysílání vyjížděl do obcí po celé České republice a pořádal zde veřejné debaty s kandidáty nadcházejících regionálních voleb. Tématem diskuzí jsou důležitá témata vybraných obcí. Role moderátora se zhostil Jan Pokorný.

V uplynulých dnech proběhly debaty v Jesenici u Prahy, v Chanovicích a v Harrachově. Severočeské Teplice byly posledním místem, kam se Radiožurnál vypravil. V prvním říjnovém týdnu vystřídají debaty ve vysílání rozhovory s kandidáty na pražského primátora.