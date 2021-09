ŽIVĚ: Dolejš, Sehnal a další. Sledujte druhou rozhlasovou předvolební debatu se zástupci pěti stran

Druhé předvolební debaty Českého rozhlasu se účastní zástupci Komunistické strany Čech a Moravy, Aliance pro budoucnost, Hnutí Přísaha, Strana Koruny České a Hnutí Aliance národních sil. Ve vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus nabízíme celý týden po 17. hodině debaty lídrů jednotlivých kandidátek. O tom, kdo s kým se představí v jednotlivých debatách, rozhodl los za účasti notáře. Video Praha 17:02 21. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Jednou z prvních věcí, která čeká novou vládu a sněmovnu, je schvalování státního rozpočtu. Současná ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) připravila návrh rozpočtu se schodkem 376 miliard. Pro letošek je schválený schodek rozpočtu 500 miliard a loňský rozpočet skončil s deficitem 367 miliard korun.

Hosté druhé debaty Komunistická strana Čech a Moravy – Jiří Dolejš, ekonom, poslanec, 9. na kandidátce KSČM v Praze

Aliance pro budoucnost – Pavel Sehnal, předseda Aliance pro budoucnost, lídr kandidátky v Praze

Hnutí Přísaha – občanské hnutí Roberta Šlachty – Jaroslav Pelc, místopředseda hnutí, lídr kandidátky v Ústeckém kraji

Strana Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) – Radim Špaček, konzultant a předseda Koruny České, lídr středočeské kandidátky

Hnutí Aliance národních sil – Vladimíra Vítová, politoložka, předsedkyně Aliance národních sil, lídryně kandidátky ve Středočeském kraji

Pokud bude mít možnost některá z debatujících stran do podoby státního rozpočtu na příští rok zasáhnout, bude se snažit změnit výši schodku? A pokud ano, na jakou částku by se chtěla dostat? Jak toho dosáhnout?

Hnutí Přísaha v programu píše: „Snížíme náklady státní administrativy, zbytné výdaje ministerstev lze seškrtat diferencovaně ve výši až desítek procent.“ To vycházíte z nějaké analýzy? Opravdu je možné vzít ministerstvům desítky procent jejich rozpočtu? Příklad?

Konkrétní údaj u úspor má ve svém programu i Aliance pro budoucnost: „Zeštíhlíme státní aparát, propustíme 20 % zaměstnanců.“ To se týká koho? V jakých skupinách státních zaměstnanců propustíte každého pátého? Půjde třeba i o zaměstnance finančních úřadů nebo stavebních úřadů? (To není státní aparát?) Nemělo by předcházet škrtání agend?

Koruna česká ve svém programu slibuje změnu finančních úřadů tak, aby daně nevybíral stát, ale obce, máte spočítané, případně zkonzultováno se starosty, co by to znamenalo? Nevedlo by to k většímu počtu lidí a k menší efektivitě? Jaký to má smysl?

Aliance národních sil ve svých prioritách uvádí: „Zestátnění strategických odvětví národního hospodářství a přírodního bohatství.“ Čeho všeho by se to mělo týkat? Kolika firem?

KSČM v programu slovo znárodnění nemá, ale má tam: „Výkup majetkových podílů vedoucí k posílení strategické kontroly v podnicích důležitých pro zaměstnanost a ekonomickou bezpečnost státu (energetika, doprava, vodohospodářství, informační služby, bankovnictví, podpora zahraničního obchodu či těžba nerostných surovin).“ Konkrétně, které firmy by KSČM takto chtěla vykoupit? Jak by se stanovila cena za podíly? Má na to Česká republika peníze?