ONLINE: Před listopadem 1989 jsme neměli lukrativní posty, shodli se v duelu Pavel s Babišem

Kandidáti na příštího českého prezidenta – generál ve výslužbě Petr Pavel a šéf Hnutí ANO Andrej Babiš – se utkají v předvolebním duelu i ve čtvrtek. Debatu tentokrát odvysílá TV Nova. iROZHLAS.cz ji nabídne v online reportáži i s průběžným ověřováním výroků. Duel odstartoval ve 20 hodin. Sledujeme online Praha 19:51 26. 1. 2023 (Aktualizováno: 20:16 26. 1. 2023)

„Dnes ráno (ve čtvrtek) jsem si po cestě do Prahy dozvěděl, že neužiju a vzápětí na to jsem se dozvěděl, že nějaká skupina umně zkopírovala naši webovou stránku a umístila na ni oznámení o mém úmrtí. Pak jsem se dočetl, že jsem vstal z mrtvých, pak naši stránku napadli hackeři. Když člověk prožije jedno dopoledne takhle, tak si něco uvědomí. Myslím, že bychom měli s panem předsedou ukázat, že se umíme bavit slušně, jsem na to připraven,“ otevřel debatu Petr Pavel.

Kopie Pavlova webu pochází z anonymního serveru, e-mailové adresy z ruského Yandexu Číst článek

V e-mailových schránkách se objevila zpráva, která oznamovala úmrtí kandidáta na prezidenta Petra Pavla. „Já, Eva Hromádková, tisková mluvčí, vás tímto oficiálně informuji, že kandidát na prezidenta České republiky Petr Pavel náhle zemřel v noci na čtvrtek 26. ledna 2023 na pravděpodobné selhání srdce,“ psalo se v mailu. Zároveň se objevilo i parte na stránce generalpavel2023.com, která působí jako oficiální portál Pavla. Nejednalo se ale o jeho oficiální webové stránky.

Poplašnou zprávu na svém twitterovém profilu generál ve výslužbě Petr Pavel vyvrátil. „Ano, žiju,“ napsal. „Někdo rozesílá jménem mé mluvčí falešnou kopii mého webu se zprávou o mé smrti,“ upřesnil v příspěvku a šíření dezinformace odsoudil. Případem se zabývá policie.

„Já jsem toto hned odsoudil a opakovaně jsem vyzýval i mé podporovatele, aby nechodili na mítinky pana Pavla,“ reagoval Andrej Babiš. „Vyzývám znovu všechny, aby přestali s těmito útoky, je to velice nepříjemné, pro mě i moji rodinu a chápu Petra Pavla, toto prohlášení a hned jsem to na twitteru odsoudil,“ zdůraznil.

Poslední předvolební duel kandidátů se uskuteční ve vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Naladíte ho v pátek 27. ledna ve 13 hodin. Volební místnosti se občanům České republiky otevřou v pátek ve 14.00.