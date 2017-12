Sociální sítě jsou jen jeden komunikační nástroj. Kandidáti musí mezi lidi, radí politolog

„Záleží, jak na co,“ říká Miloš Gregor z Katedry politologie Fakulty sosiáních studií Masarykovy univerzity. „Pokud už jste známý kandidát, lidé vědí, že kandidujete, a mají trochu představu, jaké hodnoty chcete prosazovat, tak je to dostatečný čas na to, abyste se snažil je získat na svou stranu. Pokud jste kandidát, kterého lidé ještě ani neznají, tak je to dost málo času.“

Všichni kandidáti se podle Gregora musí nějakým způsobem vymezit vůči současné hlavě státu a snažit se ukázat, v čem by byli lepší než Miloš Zeman. Svou roli před volbami hrají i sociální sítě kandidátů, ale jak zdůrazňuje Gregor, nejsou samospasitelné.

„Byl bych opatrný při hodnocení jejich vlivu, protože volby nevyhrál nikdy nikdo, kdo se s voliči přímo nesetkával. Sociální sítě můžou hrát multiplikační efekt, což znamená, že pokud se kandidát sejde se stovkou lidí na náměstí a potřese si s nimi rukou, tak to na Facebooku může ukázat tisícům lidí. Ale je to jen jeden z komunikačních nástrojů v rámci mixu, který by kandidáti měli užívat,“ myslí si Gregor.

Roli v kampani hrají i Vánoce a novoroční oslavy. Miloš Gregor si myslí, že pro osm kandidátů to bude nepříjemná pauza v kampani, protože několik dní nebude politika nikoho zajímat. Naopak pro Miloše Zemana to bude příjemné období, kdy bude pronášet novoroční projev nebo se vyjadřovat k sestavování vlády.