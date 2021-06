Průzkum: Opoziční koalice by ve volbách předběhly ANO. Šlachtova Přísaha se poprvé dostala na 5 %

Volby by podle modelu společnosti Kantar CZ pro Českou televizi v květnu vyhrála koalice Pirátů a STAN. Za ní by skončilo uskupení SPOLU, ve kterém jsou zástupci ODS, lidovců a TOP 09. Vládnoucí hnutí ANO obsadilo třetí příčku, jejich koaliční partner ČSSD by se do sněmovny nedostal. Naopak na pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do dolní komory se poprvé dostala Přísaha Roberta Šlachty. Kromě ní by se do sněmovny dostalo i SPD a KSČM. Praha 13:07 6. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Vítězem voleb by se v květnu podle průzkumu společnosti Kantar CZ stala koalice Pirátů a STAN, pro kterou by hlasovalo 26 procent voličů. 21,5 % hlasů by potom dostala druhá opoziční koalice SPOLU, do které patří ODS, KDU-ČSL a TOP 09.

Až za těmito stranami by se umístilo hnutí ANO, jehož předsedou je současný premiér Andrej Babiš. Podle průzkumu by dostalo pětinu hlasů. Do sněmovny by se dostala také SPD s 10 % hlasů a KSČM s 5,5 % hlasů.

Pokud by se volilo v květnu, Češi by nově poslali do sněmovny také hnutí Přísaha, které vede bývalý šéf Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Robert Šlachta.

Do Poslanecké sněmovny by se naopak neprobojovali sociální demokraté, kterým by voliči dali pouze tři procenta hlasů. V současnosti je strana, jejímž šéfem je ministr vnitra Jan Hamáček, v koalici s hnutím ANO. Za pětiprocentní hranicí, která je nutná pro vstup do dolní komory, by zůstala také koalice složená z Trikolóry, Svodných a Soukromníků nebo Zelení.

Volby bez koalic

Pokud by se ale koalice rozpadly a do voleb by strany kandidovaly samostatně, hnutí ANO by s 19 % hlasů vedlo. Za nimi by skončili Piráti s 16,5 %, STAN s 11,5 %, ODS s 11,5 %, SPD s 10 %, TOP 09 s 6,5 % a KSČM s 5 %. Ostatní uskupení by se v tomto případě do Poslanecké sněmovny nedostala.

„Nutno poznamenat, že voliči nespokojení s jednou z koalic SPOLU a Pirátů se STAN by se ve velké míře přesunuli k té druhé. Proto je výsledek koalic velmi blízký součtu preferencí jednotlivých stran,“ stojí v průzkumu, který Kantar CZ zveřejnil.

Průzkum společnosti Kantar CZ proběhl mezi 10. a 28. květnem a zúčastnilo se ho 951 respondentů. Statistická chyba tohoto volebního modelu se v aktuální vlně měření pohybuje u jednotlivých stran v rozmezí +/- 1,1 (u stran s nízkým ziskem) až 3,0 (u stran s vysokým ziskem) procentního bodu

