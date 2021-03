Median: Rozdíl v podpoře ANO a koalice Pirátů a STAN je těsný. ČSSD by se nyní do parlamentu nedostala

Volby do sněmovny by v únoru vyhrálo hnutí ANO, které by stejně jako o měsíc dříve získalo 26,5 procenta hlasů. Těsně za ním by skončila koalice Pirátů a STAN. Do dolní parlamentní komory by se ještě dostali vedle koalice Spolu, tvořené ODS, KDU-ČSL a TOP 09, také zástupci SPD a KSČM. Podpora ČSSD klesla na 4,5 procenta, hranici nutnou pro vstup do Sněmovny by tak nepřekročila. Vyplývá to z průzkumu agentury Median.

