VIDEO: Vize politických stran v Ostravě jsou podobné, největším problémem je podle nich odliv obyvatel

„Zejména v těchto volbách se voliči rozhodují i podle toho, jaká je podpora stran na celostátní úrovni. Do zastupitelstva celé Ostravy volíme 55 zastupitel a máme možnost zakroužkovat každého kandidát a výběr je opravdu velký,“ uvádí politolog Lukáš Vomlela ze Slezské univerzity.

Navíc se Ostrava dělí na městské obvody, z nichž každý má své zastupitele.

„Jako volič mám tak možnost si vybrat každého z nich bez ohledu na to, z jaké je politické strany. A otázka na každého voliče by mohla být, jestli to skutečně využíváme. Ve velkých městech se to málokdy děje a v tomto ohledu se ukazuje, že personalizace není tak silná, jak by mohla být,“ dodává politolog.

„Taky se v Ostravě daleko víc projevuje efekt popularity nebo nepopularity celostátně působících strana a spokojenost nebo nespokojenost s působením vlády. To, věřím, zasáhne i do letošních voleb v Ostravě,“ předpovídá Vomlela.

Politické strany prý na prvním místě zmiňují jako nejpalčivější problém depopulaci a koalice SPOLU také dává najevo přízeň některým projektům.

„Celkově jsou ale vize soupeřících stran podobné, nějaká vyhraněnost mezi hnutím ANO a koalicí SPOLU zde není,“ shrnuje Vomlela.

Moderátorka a redaktorka České televize Tereza Krumpholzová věří, že by bylo dobře, kdyby se strany ANO a SPOLU společně opět chopily vlády v Ostravě .

„Je řada rozjetých projektů, které by mohly město posunout dopředu a už to je důvod, proč by bylo žádoucí, aby to pokračovalo ve stávající koalici. Tedy aby začaté projekty byly dokončeny a Ostrava se mohla posunout tam, kam směřuje,“ doporučuje novinářka.

Velmi silný, přesněji druhý nejsilnější volební potenciál má podle předvolebních průzkumů hnutí Ostravak.

„A jak primátor Tomáš Macura (ANO), tak pan Lukáš Semerák (Ostravak) jsou dost velcí pragmatici, takže by neměli mít problém se spolu dohodnout,“ soudí zakladatel a šéf sdružení PANT Petr Pánek.

„Pokud mám dobré informace, tak před čtyřmi lety k jejich dohodě chyběl pouze kousek. Takže ač primátor Macura jasně oznámil, že si přeje pokračování stávající koalice, tak pokud hnutí Ostravak bude velice výrazné a a ochotné se na pokračování projektů podílet, tak v tom nebude žádný problém,“ doplňuje Pánek.

Role celostátních témat

Navzdory mnoha projektům, které Ostrava plánuje, velkou roli bude v těchto volbách hrát celostátní témata.

„Tradičně rozhodují,“ připomíná youtuber z projektu Naše Ostrava Jan Petrus. „Důvod proč předchozí volby vždy vyhrálo hnutí ANO byl ten, že lidé jdou k urnám, mají rádi Andreje Babiše a tím pádem to hodí i ostravskému ANO.“

„Z mého laického pohledu proto myslím, že ANO volby opět vyhraje, protože lidé půjdou a budou volit jako v celostátních volbách,“ odhaduje Petrus.

Pánek ale upozorňuje, že nepanují ty nejlepší vztahy mezi vedením ANO a Tomášem Macurou. „Na posledním volební sjezdu byl Andrej Babiš hojně kritizován zejména za to, že hnutí nemá stanovenou jednotící ideologickou linku.

„Sám Macura tvrdí, že se okruh podporovatelů této strany změnil. Dříve to byli podnikatelé a mladí lidé, dnes to jsou zejména lidé v postproduktivním věku,“ vysvětluje Pánek.

Podle Pánka se hnutí ANO formovalo jako liberální a antikorupční, po delší době vládnutí se ale velmi otočilo doleva.

„A právě tento akcent způsobil změny, proto Tomáš Macura volá dlouhodobě po nějakém programovém ukotvení,“ říká Pánek.

„To ale nebylo nikdy vyslyšeno, primátor spíš měl pocit, že jeho snahy jsou sabotovány ze strany vedení ANO. Ale je zajímavý fenomén, že Ostrava jako město, ale i Moravskoslezský kraj, mají trochu specifickou pozici, což bude v těchto volbách hodně zajímavé sledovat,“ konstatuje Petr Pánek.

Jaká je dnešní Ostrava a jaká by měla být? Které stavby a projekty město potřebuje a které se už daly do pohybu? Poslechněte si celý předvolební speciál!