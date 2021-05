V Praze i přes pandemii přibylo předzahrádek. Odpuštěné nájemné platí do léta, pak bude částečné

Navzdory koronavirové krizi přibyly v posledním roce a půl v hlavním městě restaurační předzahrádky. Pomohla tomu opatření magistrátu, který podnikatelům během pandemie odpustil poplatky a nájemné za venkovní prostory. A město chce s úlevami pro restauratéry dál pokračovat. Zahrádku si dokonce budou možná moct zřídit i ti, kteří běžně povolení získat nemůžou. Sami podnikatelé pomoc Prahy vítají. Praha 10:52 29. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít restaurační zahrádky, ilustrační foto | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„My bychom bez toho asi museli skončit úplně. Protože i když jsme museli být zavření, tak náklady samozřejmě běží dál, i když není co a jak prodávat a nejsou lidi. A kdybychom k tomu ještě museli platit za tu zahrádku jako obvykle, zničilo by nás to,“ přiznává Jonáš, který má menší restauraci nedaleko centra města.

Přes pandemii přibylo v Praze i díky pomoci magistrátu předzahrádek

„Teď už teda nějací lidé sice jsou, ale pořád je to zlomek toho, na co jsme zvyklí. Doufáme, že nám teď úlevy zas snad nějak pomůžou se pomalu vrátit do normálu. Takže za to jsme vděční,“ dodává.

Podobně uvažovaly další desítky podnikatelů. Smlouvy na zábor pro zahrádky za Prahu vystavuje Technická správa komunikací. Podle její mluvčí Barbory Liškové zahrádek ve městě přibylo a dál přibývá.

„V průběhu minulých let se počty zahrádek pohybovaly přibližně kolem 680 živých smluv, po vypuknutí pandemie a odpuštění poplatků se zvýšily řádově o desítky, zhruba kolem těch 700, a v letošním roce jsme nárůst zaznamenali před 17. květnem, kdy se zahrádky otvíraly, zhruba o 220 živých smluv více než v minulých letech,“ říká.

Zvýhodněné nájemné

V celé Praze je teď bezmála tisíc předzahrádek, z toho asi 400 v Praze 1. Magistrát tento týden rozhodl, že provozovatelé nebudou muset za zábor platit plnou výši až do konce roku.

„Co se týká nájemného, tak v příštích dvou měsících, to znamená za období června i července, hlavní město nájem promíjí, a poté budeme pokračovat v režimu: v pražské památkové rezervaci bude dána sleva 70 procent po zbytek roku a ve zbytku Prahy se to bude týkat 50 procent,“ říká radní pro majetek Jan Chabr ze Spojených sil pro Prahu.

Případné odpouštění místních poplatků si pak budou od června znovu určovat jednotlivé radnice.

„Do 31. května si město atrahovalo pravomoc městských částí v rámci místního poplatku, některé městské části si chtěly ten poplatek upravovat samy a je tedy na té konkrétní městské části jakou formou k tomu přistoupí, zdali ten poplatek promine nebo ho bude požadovat v té dřívější výši,“ pokračuje Chabr.

Nerovné podmínky

Podle Filipa Dvořáka, předsedy hospodářské komory Prahy 1, je alespoň částečné zpoplatnění zahrádek správné. Magistrát a Praha 1 by ale měli udělat ještě další krok a aspoň částečně vyrovnat podmínky pro ty, kteří zahrádky u svých podniků mít nemůžou. Jen v Praze 1 je to takových asi 1700.

„Nyní jsme v situaci, kdy konkurenti musí mít své provozovny zavřeny, úpěnlivě doporučujeme, aby město a Praha 1 věnovali pozornost těm, kteří zahrádku nemají a tam jsme navrhovali, aby si jakoby na psí knížku mohli vystrčit pár židliček a stolečků před svoji provozovnu,“ říká Dvořák.

„Jsme přesvědčeni, že nikdo neudělá zátaras přes chodník, každý by měl mít pochopení pro to, že žijící centrum je motorem Prahy a když vám něco zhyne, tak znova to startovat je daleko náročnější, než to nějakými podpůrnými opatřeními udržovat při životě,“ dodává.

Magistrát i Praha 1 o téhle možnosti budou jednat, jsou ale spíš skeptičtí. Podle města nejde jen o udržení průchodu na chodnících, pravidla pro umístění zahrádek totiž fungují například i proto, aby v ulici bez problémů projeli třeba hasiči nebo záchranáři.