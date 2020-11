PŘEHLED: Česko přechází do čtvrtého stupně v systému PES. Jaká opatření se změní?

Díky zlepšení epidemické situace se v Česku od pondělí zmírňují některá omezení, která vláda zavedla proti šíření koronaviru. V protiepidemickém systému PES proto od pondělí pro Česko platí čtvrtý stupeň namísto nejtvrdšího pátého. Zkracuje se tak doba nočního zákazu vycházení, déle mohou být otevřené obchody a výdejní okénka restaurací. Lidé se také mohou shromažďovat ve větším počtu než dosud, třeba i na svatbách, pohřbech a při bohoslužbách. Praha 7:11 23. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Do 23:00 se může prodloužit otevírací doba obchodů a výdejních okének restaurací, nadále je ale zakázáno pití alkoholu na veřejně přístupných místech | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Přesun do čtvrtého stupně systému PES od pondělka schválila v pátek vláda. Povoleno tak je venku i uvnitř shromažďování až šesti lidí namísto dosavadních dvou, zákaz vycházení začíná od 23.00 místo současných 21.00.

Do 23.00 se může prodloužit také otevírací doba obchodů a výdejních okének restaurací, nadále je ale zakázáno pití alkoholu na veřejně přístupných místech.

V obchodech dál platí, že na zákazníka musí připadat 15 metrů čtverečních provozní plochy, trvá zákaz prodeje v neděli a ve státní svátky. Nově ale tam, kde prodejci kvůli dodržení pravidla vyžadují vstup s vozíkem, bude platit výjimka pro matky a otce s kočárky.

Do kapacity obchodu se také nebudou počítat děti do šesti let. Novou výjimku mají od pondělí prodejny se zbraněmi a střelivem, mohou otevřít kvůli potřebnému odstřelu divokých prasat zejména na severu Čech, kde hrozí přenesení afrického moru prasat z Německa nebo Polska.

Knihovny nebo autoškoly

Z nynějších 15 na 20 se zvyšuje maximální počet účastníků svateb, pohřbů nebo bohoslužeb. Divadelní představení a koncerty se mohou konat bez diváků třeba pro televizní natáčení nebo internetové přenosy.

Do divadelních a koncertních sálů, ale také muzeí a galerií, se tak veřejnost nadále nedostane. Lidé si mohou vyzvedávat výpůjčky v knihovnách z výdejních okének, dosud bylo možné jen bezkontaktní půjčování knih.

Autoškoly mohou opět pořádat teoretické i praktické závěrečné testy, cvičné jízdy jsou však dál zakázané. Zástupci z oboru proto předpokládají, že zájem o zkoušky nebude velký.

Výraznější protiepidemická opatření začala vláda zavádět po krajských volbách na počátku října, řadu z nich později zpřísnila. Reagovala tak na nástup druhé vlny epidemie koronaviru, ve které koncem října a počátkem listopadu hygienici v některých dnech zaznamenali až přes 15 000 nových případů nemoci.

Zhruba v posledních dvou týdnech šíření nákazy oslabuje, v minulém týdnu jen jednou denní přírůstek nakažených překročil 6000. Skóre PES, které vedle počtu nově nakažených zohledňuje i množství seniorů mezi nimi nebo podíl pozitivních mezi testovanými, se tak ve čtvrtém stupni drží už dva týdny.