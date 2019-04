Přehled tisku: rostoucí tržby e-shopů, žaloba na Radovana Vítka i obliba mediace

Ve čtvrtečních novinách se dočtete, že odsouzení v kauze privatizace Mostecké uhelné společnosti podali žalobu na Radovana Vítka. A také, že jeden z uchazečů v tendru ministerstva obrany na nové obrněné vozy podal stížnost kvůli stanoveným parametrům. Více v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:36 11. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto | Foto: Elaine Smith/CC0 1.0 Universal | Zdroj: Flickr

Mf Dnes

Češi stále častěji nakupují na internetových obchodech, dočtete se v Mf Dnes. Tržby e-shopů loni stouply o 17 procent a vyšplhaly na 135 miliard korun. To jsou zajímavá čísla i pro banky, které hledají způsoby, jak zákazníkům nákup na internetu co nejvíc usnadnit.

V Česku je v současnosti přes 40 tisíc internetových obchodů. Nejčastěji na nich lidé utrácejí za elektroniku, která tvoří 40 procent z veškerých online nákupů. Dále hodně kupují i vybavení do domácností nebo oblečení.

Deník N

Miliardáři Marek Čmejla a Jiří Diviš, kteří jsou odsouzení v kauze privatizace Mostecké uhelné společnosti (MUS), podali ve Spojených státech žalobu na Radovana Vítka. Jako první o tom informoval Deník N. Po majiteli realitního impéria CPI požadují odškodné ve výši 70 miliard korun.

Vítka obviňují z toho, že je společně s bankou J&T před pěti lety připravil o peníze při převzetí developerské skupiny Orco. Podle Čmejly a Diviše Vítek vymyslel plán, jak skupinu skrytě ovládnout, a pak vytuneloval její nejhodnotnější části. Okradl je údajně i o investice, které mu v Americe poskytli na jeho podnikání.

Hospodářské noviny

Čeští vývozci se začínají prosazovat na exotických trzích, píší Hospodářské noviny. Obchody mezi Českem a vzdálenou cizinou rostou nejrychleji od ekonomické krize v roce 2008.

Například do Afriky český export vzrostl skoro o 20 procent a dosáhl hodnoty téměř 50 miliard korun. Africké trhy se podle deníku stále řadí mezi ty rizikové, Česko je ale aktivně posiluje. Tuzemské výrobky a služby nejčastěji míří do Jihoafrické republiky a Egypta.

Regionální deník

Každoročně potřebují bypass tisíce Čechů. V roce 2017 jich bylo podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky skoro 9000. Informaci přinesl Regionální deník.

Ten rovněž píše, že věk pacientů, kteří bypass potřebují, se každý rok snižuje. Průměrně je pacientům, kterým lékaři spojí můstkem nemocné tepny k srdci, přes šedesát let, každoročně ale přibývá mladších pacientů. Jsou mezi nimi i třicátníci. Důvodem bývá stres nebo nezdravý způsob života.

E15

Palác Diamant, který stojí na pražském Václavském náměstí, má nového vlastníka. Píše o tom deník E15. Budovu koupila kanadská finanční skupina BMO Financial Group. Té palác prodal německý investor.

Cena budovy se pohybovala mezi osmdesáti a devadesáti miliony eur, tedy v přepočtu přes dvě miliardy korun. Podle odborníků na trh s komerčními nemovitostmi se vysoká cena odvíjí hlavně od atraktivní lokality.

Lidové noviny

Od oznámení největšího tendru v dějinách české armády sice uplynuly jen dva týdny, ministerstvo obrany už teď ale musí řešit stížnost na zakázku. Podle Lidových novin ji podal jeden z uchazečů – německý dodavatel obrněnců Puma. Ten nesouhlasí s některými parametry, které česká armáda stanovila. Vadí mu třeba termíny, do kdy má armádě vozy představit.

Armáda chce nakoupit přes 200 bojových vozidel pěchoty za víc než 50 miliard korun. Uchazeči musejí do měsíce oznámit, jestli se do tendru přihlásí. Měli by připravit k ukázce bojové vozidlo, které bude splňovat parametry zakázky. Právě tyto termíny jsou pro německé Konsorcium PSM problematické.

Ekonom

V Česku roste obliba mediace, tedy způsobu mimosoudního řešení sporů v netrestních věcech. To je téma pro týdeník Ekonom. Firmám může mediace ochránit tajné informace.

Na rozdíl od veřejného soudního řízení se mediace konají za zavřenými dveřmi. Význam tak proto podle Ekonomu můžou mít třeba v obchodních sporech – v takových případech totiž můžou díky mediaci zůstat utajené informace, které jsou pro strany sporu citlivé.

Právo

Méně než rok zbývá devětatřicetiletému muži ze Sušice do vypršení desetiletého vězení, které dostal za loupežná přepadení. Podle deníku Právo je ale možné, že si odpykává trest i za případy, které neudělal.

Devětatřicetiletý Václav Urban dostal deset let vězení za loupežná přepadení víc než 40 bank a pošt po celé republice. Státní zástupce ale navrhl soudu obnovu řízení s tím, že se ke třem loupežím z let 2007 a 2008 v Brně přiznal někdo jiný. I za tyto loupeže byl ale odsouzený Urban. Ten se v roce 2011 k většině přepadení uvedených v obžalobě přiznal, zmíněné loupeže v Brně ale popřel.