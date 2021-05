PŘEHLEDNĚ: V pondělí otevřou ubytovací zařízení nebo pavilony v zoo. Do škol se vrátí zbytek žáků

Od pondělí se v Česku rozvolní další protiepidemická opatření. Po více než pěti měsících se pro rekreační účely znovu otevřou hotely, penziony a další ubytovací zařízení. Rovněž skončí rotační výuka žáků druhých stupňů základních škol tam, kde to dosud nebylo možné. Přejít na plnou výuku budou moci i střední a vysoké školy. Změkčení protiepidemických pravidel se dočkají také organizátoři kulturních akcí či zoologické a botanické zahrady. Praha 18:20 23. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Do škol se vrátí i středoškoláci a vysokoškoláci. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Díky pondělnímu rozvolnění se budou moci cestovatelé ubytovat nejen v hotelech, ale i penzionech nebo třeba kempech. Provoz ubytovacích zařízení byl zakázán od 18. prosince. Od té doby byla otevřená pouze pro lidi cestující za služebním účelem nebo k lékaři.

Ubytovací zařízení

Provoz je podmíněný dodržováním několika pravidel. Při příjezdu se klienti budou muset prokázat negativním PCR nebo antigenním testem na koronavirus ne starším než 48 hodin. Při pobytu nad sedm dní bude třeba podstoupit další test.

Ubytovat se budou smět i hosté s certifikátem o očkování nebo dokladem o prodělání nemoci covid-19. Ubytovaní klienti budou smět být obsluhováni v hotelových restauracích, a to v čase od 6.00 do 21.59. Zakázáno bude občerstvení podávat formou samoobslužných švédských stolů.

Konec rotační výuky

Pondělní rozvolnění umožní návrat k plné prezenční výuce žákům druhých stupňů základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií ve zbývajících sedmi krajích, kde to pandemická situace dosud neumožňovala.

K teoretické výuce se do lavic od pondělního rána navíc vrátí přes 360 tisíc středoškoláků z celého Česka. Třeba studenti gymnázií seděli v lavicích naposledy týden v prosinci, předtím chodili do školy od září do půlky října. Na zhruba 70 tisíc maturantů v pondělí čekají první maturitní testy - třeba z matematiky nebo z angličtiny.

S pondělním rozvolněním se pro teoretickou výuku otevřou také posluchárny vysokých škol. Změna však přichází v době, kdy už končí semestr a začíná zkouškové období. Pro studenty se také vrací možnost ubytování na kolejích.

Umělecké školy

Běžnou výuku zřejmě od pondělí obnoví většina základních uměleckých škol. Komplikace jim může působit podmínka testu na covid-19 pro výuku ve skupinách nad deset dětí. Žákům se sice budou uznávat výsledky testů ze základních či středních škol, ale po kratší dobu, než je frekvence testování v těchto školách. Dosud se mohou uvnitř ZUŠ scházet tříčlenné skupiny žáků, venku jich může být až 20.

Otevření pavilonů

Změkčení protiepidemických pravidel se bude týkat také zoologických a botanických zahrad v Česku. Návštěvníkům budou moci od pondělí kromě venkovní části areálu zpřístupnit i vnitřní pavilony. Platit v nich bude omezení na 50 procent kapacity a dodržení 15 metrů čtverečních plochy na jednoho návštěvníka a také dvoumetrové rozestupy.

Pražská zoologická zahrada je na rozvolnění připravená, některé prostory však zůstanou návštěvníkům uzavřené, jak řekl Radiožurnálu ředitel zoo Miroslav Bobek. „Některé menší pavilony otevírat nebudeme, protože by se tam vešli třeba jen dva tři lidé, to jsou například tučňáci nebo pavilon velkých želv. Současně neotevřeme Indonéskou džungli, jelikož jsou tam návštěvníci ve stejném prostoru jako primáti a nechceme riskovat přenos nákazy,“ uvedl.

Kulturní akce

Podmínka maximálně polovičního naplnění kapacit se vztahuje také na kulturní akce. Ty venkovní bude možné od pondělí pořádat až pro 1000 lidí. Akce uvnitř budou možné s účastí nanejvýš 500 diváků.

Vnitřní sportoviště

Od pondělí se zvýší také maximální počet lidí, kteří mohou cvičit ve vnitřních sportovištích. A to ze současných 10 na 30. Nově budou moci sportovci cvičit ve skupinách až po 12, místo dosavadních dvou lidí. I přes další vlnu rozvolnění ale nesmí lidé využívat šatny ani sprchy na sportovištích.