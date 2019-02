Přehled tisku: rámy a rozpoznávání obličejů na nádražích i dostupnější léčba pro revmatiky

Páteční vydání českých deníků se věnují například výsledku tendru pro vyplácení sociálních dávek. Podle Mf Dnes by mohlo ministerstvo ušetřit stamiliony. Dobrou zprávu má deník Právo - k biologické léčbě se od pátku dostane víc revmatiků. Mf Dnes informuje o plánu na zavedení bezpečnostních rámů nebo kamer na rozpoznávání obličejů na významných dopravních uzlech. Přehled tisku sestavil Radiožurnál. Praha 7:09 1. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kraje chtějí v budoucnu víc ochránit cestující na nádražích před možným teroristickým útokem (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

E15

Systém pro vyplácení sociálních dávek bude spravovat nová firma. Podle informací deníku E15 vyhrála tendr na jednotný informační systém ministerstva práce a sociálních věcí společnost DXC Technology. Posledních 25 let vyplácení dávek spravovala softwarová firma OKsystem. Hodnota zakázky byla 270 milionů korun. Vítězná firma DXC Technology měla nabídnout o milion míň, naopak OKsystem požadoval přes 820 milionů.

Mf Dnes

Kraje chtějí v budoucnu víc ochránit cestující na nádražích před možným teroristickým útokem. Informuje o tom Mladá fronta Dnes. Na významných dopravních uzlech by tak mohly být bezpečnostní rámy, kamery na rozpoznávání obličejů nebo bezpečnostní pracovníci. Ministerstvo dopravy teď chce vyhodnotit, kde jsou bezpečnostní opatření nejvíc potřeba. Pak by případně krajům přispělo na pořízení nových technologií.

Podle Mladé fronty Dnes v současné době není proti teroristickému útoku zabezpečený téměř žádný český dopravní terminál. Ministerstvo vnitra si ale myslí, že zatím plošné zavedení skenerů nutné není. Minimálně dokud se bezpečnostní situace výrazně nezmění. Kromě významných dopravních uzlů chtějí krajské úřady posílit bezpečnost i ve školách, v nemocnicích nebo při jednorázových kulturních akcích.

Lidové noviny

Obviněný muž si stěžoval, že ve vazební věznici v Litoměřicích nedostal veganskou stravu. Podal proto na ministerstvo spravedlnosti žalobu. A nakonec vysoudil omluvu. Dočtete se o tom v Lidových novinách, které mají k dispozici hlavní část rozsudku. Podle soudu vazební věznice porušila základní lidské právo na svobodu myšlení.

Hospodářské noviny

Hospodářské noviny píšou o americkém filatelistovi, který má velkou sbírku o Lidicích. Phil Rhoade z Indiany má poštovní známky i další předměty, které jsou s obcí vyhlazenou nacisty spojené - třeba novinové výstřižky nebo fotografie. Svou sbírku chce jednoho dne Lidicím odkázat.

Právo

K takzvané biologické léčbě se od pátku dostane víc revmatiků. Upozorňuje na to deník Právo. Dosud měli léčbu k dispozici jen nejzávažněji postižení pacienti. Nově to budou i ti, kteří mají nižší postižení revmatismem. Zatím se to ale týká jednoho léku, jeho přístupnost uvolnil Státní ústav pro kontrolu léčiv. Naději na zlepšení stavu má díky tomu přibližně osm tisíc pacientů.