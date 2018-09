Přehled tisku: klíšťata nakazila o 40 procent lidí víc než loni, Češi si kupují tituly a staví na Papui

E15

Malé a střední podniky z Česka investují do inovací méně než firmy ze Západu - píše E15. Na novější výrobní technologie totiž posílají jen deset procent svého obratu. Česko tak v této oblasti patří k evropskému podprůměru. Vyčnívá ale nad některými východními zeměmi.

Mf Dnes

Suché řeky urychlují globální oteplování - o tom si přečtete v Mf Dnes. Ukazuje to studie, podle které se z vysychajících potoků a řek uvolňuje víc skleníkových plynů než z toků s dostatkem vody. Právě kvůli těmto plynům se ze Země teplo hůř uvolňuje.

Dosud přitom vědci vůbec nezkoumali, jak vysychající toky k oteplování planety přispívají. Teď ale zjistili, že když je zahrnou do statistik, tak se celkový objem oxidu uhličitého z celosvětové říční sítě zvýší o víc než 150 procent. Vysychání koryt je přitom samo důsledkem klimatických změn, jak píše deník.

Deník

Doktorský titul se dá na internetu koupit ani ne za tisícovku - všímá si toho regionální Deník. Jde ale o čestný církevní titul, který se nesmí užívat jako ten z univerzity. Čestné tituly nejsou za studium, ale jsou spíše oceněním. Deník ale upozorňuje, že někteří lidé zamlčují, že užívají pouze čestný doktorát.

Hospodářské noviny

Češi postaví na Papui-Nové Guineji další nemocnici za jednu a čtvrt miliardy korun - přečtete si o tom v Hospodářských novinách. Kromě výrobců zdravotnického zařízení se na zakázce budou podílet taky čeští dodavatelé nábytku, dlažeb nebo třeba konstrukčního materiálu.

Lidové noviny

Zabezpečení škol před vstupem cizích lidí je v některých regionech nedostatečné - upozorňují Lidové noviny. Nejčastěji používají čipy. Třeba na jižní Moravě se jimi ale nechrání ani třetina škol. Čipy naopak zavedla většina škol třeba v Praze, ve středních Čechách a taky v Libereckém kraji. Ministerstvo školství přitom vydalo ředitelům soubor doporučení, jak by měli budovy zabezpečit. Byla to reakce na případ z roku 2014, kdy na obchodní akademii ve Žďáru nad Sázavou vnikla žena, která ubodala jednoho studenta a další dva zranila.

Právo

Klíšťata nakazila o 40 procent víc lidí než loni - to se dozvíte z deníku Právo. Do začátku září od nich encefalitidu chytlo 497 lidí, to je o 142 víc než ve stejném období loni. Rostl taky počet nakažených boreliózou - těch přibylo o 920 na necelé tři tisíce. Podle epidemiologů bude letošní rok nejspíš jeden z nejhorších za poslední dekádu.