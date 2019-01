Přehled tisku: nesehnatelné léčebné konopí a nález třetího pilíře Juditina mostu

V českých denících se v sobotu dočtete například o tom, Češi v poslední době nakupují oblečení z Polska. Mf Dnes píše o těžkostech při shánění léčebné marihuany a Lidové noviny o nálezu třetího pilíře Juditina mostu. Přehled tisku sestavil Radiožurnál. Praha 8:24 19. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Často je pro pacienty výhodnější si konopí pěstovat, nebo marihuanu pořídit na černém trhu. Ilustrační foto | Foto: Národní protidrogová centrála | Zdroj: iROZHLAS.cz

Mf Dnes

V Česku je stále složité získat legálně léčebné konopí, zaměřila se na to Mladá fronta Dnes. Přestože se konopí k léčbě začalo předepisovat už od roku 2015, dostává je jenom 249 pacientů. Podle deníku ho přitom potřebují až desítky tisíc lidí.

Část pacientů podle listu odrazuje cena léčebného konopí. To stojí 171 korun za gram, což může pro některé pacienty představovat částku kolem 30 000 korun měsíčně. Často je pro ně proto výhodnější si konopí pěstovat, nebo marihuanu pořídit na černém trhu. V obou případech tím ale riskují vězení.

Deník

Polské oděvní řetězce dobývají tuzemský trh, píše Deník. Zatímco na přelomu tisíciletí většina Čechů nakupovala levné oblečení na vietnamských tržištích, v posledních letech si oblíbili právě obchody původem z Polska. Mezi Čechy je totiž podle Deníku největší zájem o praktické, levné oblečení bez módních výstřelků. A právě takové polské obchodní řetězce nabízejí.

Lidové noviny

Vědci z archeologického ústavu našli třetí pilíř Juditina mostu, informují Lidové noviny. Kvůli výzkumu se museli ponořit až téměř na dno Vltavy. Pozůstatky středověkého mostu z 12. století jsou totiž hluboko pod vodou. Most byl zničený v roce 1342 po povodni a zhruba na jeho místě stojí dnešní Karlův most. Akademie věd pozůstatky Juditina mostu zkoumá už 130 let.

Právo

Albert Žirovnický po osmnácti letech opustil věznici Mírov, informuje deník Právo. Žirovnický byl v roce 2000 odsouzený za vraždu, svojí vinu ale celou dobu popírá. Proslul mimo jiné tím, že z vězení vedl stovky žalob proti státu. Několikrát se soudil i úspěšně. V roce 2016 například na Vězeňské službě vysoudil 200 tisíc korun kvůli nedodržování zákazu kouření ve věznicích.