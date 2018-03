Přehled tisku: hlídači osobních dat pacientů, MultiSport karty i kamiony napájené elektřinou

V úterním tisku se dočtete o tom, proč některým fitcentrům vadí karty MultiSport. Píše o tom Mladá fronta DNES. O změnách, které sebou přinese unijní nařízení o přísnější ochraně osobních dat, a o tom, co bude znamenat pro nemocnice, píše deník Právo. Více se dozvíte v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:18 20. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Osobní údaje lidí získají větší ochranu. Od května začne platit nové evropské nařízení - takzvané GDPR (ilustrační foto) | Foto: CC0 Creative Commons | Zdroj: Fotobanka Pixabay

E15

V daňových přiznáních loni využilo slevu na dani na dítě téměř 600 tisíc lidí. Ušetřili nejvíce peněz za posledních několik let. Podle deníku E15 je to kvůli zvyšování daňového zvýhodnění. Za rok 2014 si mohli rodiče odečíst ze základu za každé dítě 13 404 korun. O dva roky později to již bylo u druhého dítěte 17 tisíc a u třetího ještě o 3600 korun více. Za loňský rok se úlevy opět zvýšily o tisíce korun. Od letošního roku zase stát nabídne vyšší zvýhodnění za první dítě, píše E15.

Regionální Deník

Město Lanškroun na Orlickoústecku chce nové vlakové nádraží. Podle Deníku může po letech jednání konečně odkoupit od státu pozemky na nádraží a vyhlásit architektonickou soutěž. Už v úterý můžou zastupitelé podle Deníku schválit koupi pozemků na vlakovém nádraží od Správy železniční dopravní cesty. Za pozemky město zaplatí 1,8 miliardy korun. Převod pozemků chce radnice stihnout do léta a potom vyhlásí architektonickou soutěž na úpravu vlakového nádraží.

Mladá fronta DNES

Tělocvičny si stěžují, že kvůli kartě MultiSport přicházejí o tržby, píše o tom Mladá fronta DNES. Majitel karty si může jít za měsíční paušál několika stovek zacvičit do jakéhokoliv partnerského sportoviště po celém Česku. Kartu nabízejí firmy jako benefit pro své zaměstnance, přijímá ji přes 1300 sportovišť. Pro některá fitcentra se ale podle deníku stala velkým problémem, protože za držitele kartičky inkasují výrazně méně než za klasicky platící klienty.

Hospodářské noviny

V budoucnu by mohly jezdit kamiony napájené elektřinou přes troleje vedoucí nad silnicí. Novinku teď podle Hospodářských novin testuje firma Scania ve Švédsku. Speciální chytrý sběrač proudu vyvinul zase německý Siemens. Kamion je vybaven hybridní technologií, která řidiči umožňuje bez problémů měnit druh pohonu během jízdy. Jakmile se nad jedoucím nákladním autem objeví vedení, inteligentní sběrač proudu se na něj okamžitě napojí.

Lidové noviny

Kvůli mrazům a teplotním výkyvům jsou lidé více podráždění a méně výkonní. Rozhovor s psychiatrem Jiřím Rabochem si můžete přečíst v Lidových novinách. Někteří citliví lidé můžou mít i sezónní afektivní poruchu. Lidé jsou v zimních měsících více smutní a hůř se jim spí.

Jak píší Lidové noviny, podle psychiatra Rabocha z Psychiatrické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy je to kvůli nedostatku přirozeného slunečního světla. Pokud se k tomu přidají ještě výkyvy teplot, jako tomu je v posledních dnech, může se podrážděnost zhoršit.

Právo

Nemocnice si budou muset najmout hlídače osobních dat pacientů. Dočtete se to v úterním Právu. Od května totiž bude platit unijní nařízení o přísnější ochraně osobních dat. V nemocnicích by tyto údaje měli hlídat speciálně certifikovaní lidé, kteří zatím v Česku nejsou.

Takzvaný pověřenec pro ochranu osobních údajů by měl v nemocnici hlídat, aby se data zpracovávala v souladu se zákonem. Tito lidé musí mít odpovídající kvalifikaci. V Česku ale neexistuje nikdo, kdo by byl certifikovaný a mohl rozhodovat, jestli jsou pověřenci v nemocnicích správně kvalifikovaní.