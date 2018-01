Přehled tisku: bobři ohrožení jezem na Labi, peníze pro kraje a expanze eshopů

E15

Tuzemské e-shopy čeká vlna expanze do ciziny. Tak zní titulek deníku E15. Nejvíce šancí mají české internetové obchody v Maďarsku, Rumunsku nebo třeba v Bulharsku. Zdejší e-shopy se totiž co do kvality služeb můžou srovnávat se světovou špičkou.

Mladá fronta Dnes

Osm miliard na obnovu vlaků na regionálních tratích krajům nestačilo. Informuje o tom Mladá fronta DNES. Některá hejtmanství si o peníze řekla ještě předtím, než ministerstvo dopravy ukončilo příjem žádostí. Resort proto zvažuje, že vypíše druhou výzvu, kde krajům na nové vlaky poskytne tři miliardy korun.

Přehled tisku: úmrtí na předávkování paracetamolem, sociální pohřby a vývoz šrotu Číst článek

Hospodářské noviny

Školáci neumějí vysvětlit přírodní jevy. Píšou o tom Hospodářské noviny, které mají k dispozici novou zprávu České školní inspekce. Ta zjišťovala, jak děti rozumějí získaným poznatkům z přírodních věd. Deváťáci v testech dosáhli průměrné úspešnosti jen 62 procent. Inspektoři navíc zjistili, že na dvou základních školách ze tří učí přírodovědné obory nekvalifikovaní kantoři.

Regionální Deník

Stavbu nového jezu na Labi u Děčína napadají ekologové, všímá si toho Regionální deník. Nový jez, jehož vybudování schválila menšinová vláda Andreje Babiše z hnutí ANO, má údajně zlepšit splavnost úseku mezi Ústím nad Labem a státní hranicí. Podle zástupců Hnutí Duha ale jez žádný užitek nepřinese a poškodí přírodu. Ministerstvo dopravy připouští, že stavba může negativně ovlivnit populaci bobra evropského nebo bahnité náplavy v Labském údolí. Stát už proto připravuje kompenzaci

Právo

Zloději v lesích ročně ukradnou tisíce kubíků dřeva za miliony korun. To si přečtete v deníku Právo. Vypátrat pachatele se ale podaří jen v pětině případů. Majitelé lesů se proti odcizení ani nemůžou pojistit. Počet krádeží dřeva v lese ale od roku 2012 klesá.