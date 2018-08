Přehled tisku: odškodné pro rodiny dobrovolných hasičů, 3D tiskárny v ordinacích a levnější auta

V úterních vydání českých deníků se kupříkladu dočtete, že Češi častěji dávají přednost nápojům v plechovkách, neumí je ale třídit a zaostávají v tom za evropským průměrem. O tématu píše Mf Dnes. Deník se věnuje odškodnění pro rodiny dobrovolných hasičů, Lidové noviny pak očekávaným slevám automobilů. Přehled tisku sestavil Radiožurnál. Praha 6:32 7. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dobrovolní hasiči (ilustrační foto) | Foto: Petra Ševců

E15

Mezi zubaři roste zájem o takzvané 3D tiskárny. Tématu se věnuje úterní E15. Stomatologové na tiskárnách můžou prakticky okamžitě vytvořit formy na výrobu implantátů. Do několika let ale díky nové technologii zvládnou přímo v ordinaci vyrobit i úplně novou zubní náhradu. 3D tiskárna pro stomatology aktuálně stojí asi 150 tisíc. Cena této technologie podle E15 rychle klesá.

Mf Dnes

Češi stále častěji kupují nápoje v plechovkách. Píše to Mladá fronta dnes. Výrobci proto zákazníkům vychází vstříc - vznikají nové výrobní linky na plechovky a firmy taky rozšiřují nabídku nápojů, které v hliníkových obalech prodávají. Kromě piva v nich častěji nabízejí i třeba limonády.

Podle Mladé fronty dnes lidé nápoje v hliníkových nádobách častěji kupují kvůli tomu, že mají hezčí design, jsou skladnější a lépe pivo nebo limonádu chrání před světlem. Rychleji se taky vychladí. Češi ale zatím moc nevědí, že právě i plechovky by měli recyklovat - podobně jako třeba plasty nebo sklo. Kontejnery na kovový odpad musí obce do ulic povinně rozmisťovat už tři roky. Češi do nich ale dají asi dvacet procent použitých hliníkových nádob. V Evropě je to přitom asi 70 procent.

Hospodářské noviny

Hospodářské noviny si všímají toho, že si Češi oblíbili pronájem takzvaných osobních skladů - tedy kójí, kam si můžou odložit věci, které zrovna doma nepotřebují. Tyto kóje jsou ve velkých skladech, které jsou na několika místech v Praze i dalších velkých městech. Lidé o jejich pronájem mají zájem i přesto, že kóji nemají přímo v domě nebo v jeho blízkosti. Podle Hospodářských novin je to způsobeno hlavně tím, že rychle rostou ceny nájmů garáží.

Deník

Pozůstalí po dobrovolných hasičích zabitých při výjezdu by nově měli dostat odškodné 330 tisíc. Podle Deníku chce novinku prosadit ministerstvo vnitra. Navrhuje taky, aby částka v dalších letech dál pravidelně rostla. Teď je odškodné maximálně 166 tisíc.

Lidové noviny

Část nových aut bude možné v příštích týdnech koupit s velkou slevou. Informují o tom Lidové noviny. Od září totiž v Česku začnou platit nové emisní předpisy. A automobilky proto musí většinu vozů - které nová pravidla nesplňují - do konce září prodat. Část prodejců už slevové akce zahájila.