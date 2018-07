Přehled tisku: rekordní dotace pro Agrofert a více studní pro Čechy

Hospodářské noviny

Holdingu Agrofert loni přitekly rekordní dotace, a to víc než dvě miliardy korun. To je podle Hospodářských novin nejvíc v historii holdingu, který teď spadá do svěřenských fondů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Na dani z příjmů přitom koncern zaplatil jen necelých 740 milionů.

Ovládá Andrej Babiš stále Agrofert? Piráti mluví o střetu zájmů a chystají trestní oznámení Číst článek

Nejvíc dostal Agrofert na provozních dotacích - třeba na každý hektar půdy nebo kus chovaného zvířete. Na tomto typu podpory společnost inkasovala miliardu a 350 milionů. Dalších víc než 600 milionů Agrofert čerpal na investiční dotace. Nejvíce takových peněz podniku přiteklo z Německa, doplňují Hospodářské noviny. Holding taky dostal 150 milionů na dorovnání garantovaných výkupních cen elektřiny z obnovitelných zdrojů.

Hospodářské noviny údaje čerpaly z výroční zprávy Agrofertu. Ta taky potvrzuje dřívější informace o tom, že koncernu se loni meziročně propadl zisk o 38 procent na 4,8 miliardy. Společnost to vysvětluje horším hospodařením potravinářských firem a výrobců hnojiv.

Mladá fronta Dnes

Jestli chcete vlastní studnu, počítejte s tím, že si na ni počkáte klidně i půl roku. Jak píše Mladá fronta Dnes, kvůli strachu ze sucha si je pořizuje čím dál víc lidí. Zájem roste hlavně o vrtané studny. Mělčí kopané už totiž taky začínají vysychat.

Ceny za vrtané studny se pohybují v řádech statisíců. Zájemci, kteří si ale vrt objednají teď, si budou muset počkat až do podzimu, nebo dokonce na závěr roku. Dřív na ně nepřijde řada.

Dětí s cukrovkou je v Česku třikrát víc než před 20 lety. Pomoci jim může speciální senzor Číst článek

Deník

Češi patří ke světovým rekordmanům v polykání prášků na cukrovku - všímá si toho regionální Deník. Víc pilulek berou jen Finové. Může za to zvýšený výskyt cukrovky a taky to, že lékaři ordinují větší dávky léků než jinde ve světě. Nadměrné dávkování přitom zvyšuje výdaje na léčiva.

Doktoři pacientům často předepíšou takzvanou kombinovanou terapii, tedy víc přípravků současně. K základním lékům na cukrovku od lékaře dostanou ještě další léčiva. Výjimkou nejsou ani tři medikamenty současně. V jiných zemích přitom takové dávkování nebývá obvyklé.

Právo

Pražská Nemocnice Na Homolce nakupovala zdravotnický materiál od své dceřiné firmy Holte Medical bez veřejných soutěží a taky v době, kdy to už neměla dělat. Zjistila to kontrola ministerstva zdravotnictví, o které píše deník Právo.

Hodnota obchodů překročila tři miliardy korun a společnost na nich vydělala přes dvě stě milionů korun.