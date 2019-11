Přehled tisku: podezřelý nákup Agrofertu, nové noční spoje vlaků i Kotlebova informační kancelář v Praze

Skupina Agrofert se dostala ke státní půdě, na kterou neměla nárok. Pro firmu je za peníze holdingu koupili sourozenci Moniky Babišové, zjistil Deník N. Hospodářské noviny se věnují připravovaným nočním spojům vlaků. Evropští železniční dopravci je přitom v minulosti rušili. Firmy v Česku nestojí o rekvalifikované pracovníky, vyplývá z průzkumu pro deník Právo. Více ve čtvrtečním přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:49 7. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Agrofert | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Deník N

Skupina Agrofert se podle zjištění Deníku N dostala ke státní půdě, na kterou neměla nárok. Agrofertu k tomu pomohli sourozenci Moniky Babišové, manželky premiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše. Firma, patřící do holdingu, sourozencům půjčila miliony na nákup pozemků, které si od nich po uplynutí zákonné lhůty koupila. Zmínění sourozenci se k tomu nechtěli vyjádřit.

Státní pozemky si podle pravidel mohli koupit pouze jednotlivci, obce, lesnické školy nebo výzkumné instituce. Agrofert si je tak pořídit nemohl. Navíc platila povinnost, že do pěti let od nákupu pozemků je museli noví majitelé při jejich případném prodeji nabídnout státu. Mluvčí Agrofertu Karel Hanzelka řekl, že obchodní politika firmy je interní záležitostí a skupina vždy postupovala podle zákona.

Hospodářské noviny

Evropští železniční dopravci připravují nové noční spoje. Téma Hospodářských novin. V minulosti je přitom rušili. Důvodem byly nízké ceny letenek a autobusových jízdenek. Hospodářské noviny připravily přehled evropských nočních spojů. České dráhy se zahraničními partnery provozují takové spoje třeba z Prahy na východ Slovenska, do Švýcarska nebo Maďarska. Regiojet jezdí v noci z českého hlavního města do Bratislavy a Košic. Lídrem v zavádění nočních spojů jsou ale rakouské státní dráhy. Na začátku nového roku chtějí spustit linku Vídeň-Brusel a plánují zavést taky noční vlak do Amsterdamu. Obnovit noční provoz osobních vlaků chtějí i švýcarské dráhy.

Regionální Deník

Schvalování nových léků v Česku trvá příliš dlouho. Zjistil to regionální Deník. K některým pacientům se tak léky nedostanou včas. Důvodem jsou odvolání pojišťoven a výrobců, kterými se ministerstvo zdravotnictví zabývá i několik měsíců. Zákon přitom počítá s tím, že správní řízení trvá jen 30 dní. V odůvodněných případech je možné lhůtu prodloužit maximálně na dvojnásobek. Ministerstvo zdravotnictví přiznává, že situace není ideální. Resort musí v nejbližší době vydat několik desítek rozhodnutí v odvolacích řízeních.

Lidové noviny

Krajně pravicová Lidová strana Naše Slovensko si v Praze otevřela informační kancelář. Všimly si toho Lidové noviny. Pomoc s otevřením kanceláře nabídla straně Mariana Kotleby česká Dělnická strana sociální spravedlnosti. Právě s tou slovenští nacionalisté názorově souzní. Trvalého zástupce ale Lidová strana v Praze zatím mít nebude. Provoz kanceláře teď zajišťuje dělnická strana. Předseda DSSS Tomáš Vandas Lidovým novinám řekl, že otevřením kanceláře chtěli dát Slovákům žijícím v Česku možnost se do strany Mariana Kotleby přihlásit. Podobného zastoupení na Slovensku by se mohla dočkat taky dělnická strana – Vandas chce o tom s Kotlebou jednat v následujících týdnech.

Právo

České firmy nestojí o rekvalifikované pracovníky. Vyplynulo to z průzkumu ČSOB pro deník Právo. Pouze třetina firem podle něj přijme rekvalifikovaného zaměstnance, bez požadované praxe v oboru. Kurzy přitom finančně podporuje stát. Počet lidí, kteří jimi projdou, ale v posledních letech klesá. V roce 2017 si rekvalifikační kurz udělalo 18 tisíc lidí. Loni to bylo o pět tisíc méně. Programy bývají nejčastěji zaměřené na získání počítačových dovedností nebo řidičských a profesních průkazů. Populární jsou taky svářečské nebo účetnické kurzy.