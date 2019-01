Přehled tisku: neplacení alimentů, izraelský pohled na církevní restituce i lidi z praxe ve školách

Ve středečním českém tisku se dočtete, že ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) chce, aby za neplatiče hradil alimenty stát. Premiér Andrej Babiš (ANO) to ale odmítá, píší Hospodářské noviny. Izrael podle Deníku N nesouhlasí se zdaněním církevních restitucí v Česku. Pod ně totiž spadá i část majetku původně patřící židovským obcím. Více si přečtěte v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:15 16. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jana Maláčová, ministryně práce a sociálních věcí | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Mf Dnes

Vakcíny na některá nepovinná očkování by mohly hradit pojišťovny. O plánu ministerstva zdravotnictví píše středeční Mf Dnes. Znovu povinné by pak v budoucnu možná mohlo být očkování proti tuberkulóze.

Lidové noviny

Většina Čechů by rozvod raději řešila u notáře než před soudem - ukazuje to průzkum, kterému se věnují Lidové noviny. Pokud by se dvojice dopředu dohodla na péči o děti a rozdělení majetku, k soudu by nemusela. Ministerstvo spravedlnosti ale s takovou možností nesouhlasí.

E15

Firmy vylepšují pracovní prostředí - to je titulek deníku E15. Právě to, jak se lidé na pracovišti cítí nebo co se nachází v jeho okolí, totiž patří k nejdůležitějším aspektům při výběru povolání. Vyplývá to z průzkumu agentury Randstad.

Deník

Zdravotní pojišťovny nejsou schopné proplatit lékařům desetinu péče, všímá si regionální Deník. Ambulantní lékaři jsou kvůli tomu až ve stotisícových ztrátách, pojišťovny se ale brání.

Právo

Ve školách by mohlo v budoucnu pracovat víc lidí z praxe, tedy i absolventi jiných než pedagogických fakult. Tématu si všímá středeční Právo. S novelou ministerstva školství ale nesouhlasí odbory.

Deník N

Izrael nesouhlasí se zdaněním církevních restitucí v Česku, píše Deník N. Pod zmíněné restituce spadá i část majetku zabaveného židovským obcím. Federace židovských obcí by tak případným zdaněním náhrad mohla přijít o desítky milionů korun.

Hospodářské noviny

Vláda příští týden znovu projedná, jak pomoct samoživitelům, kterým partner neposílá alimenty na společné dítě. Dočtete se o tom v Hospodářských novinách. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) chce, aby stát hradil peníze za všechny neplatiče alimentů. Premiér Andrej Babiš (ANO) plošnou variantu odmítá.