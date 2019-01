Přehled tisku: tři procenta ročních příjmů za alkohol, single domácnosti nebo Tesla v Česku

V českém tisku se v úterý dočtete, že česká domácnost utratí za alkohol v průměru přes tři procenta svých ročních příjmů. Dvoučlenná rodina s průměrnými příjmy tak utratí za alkohol téměř 1570 měsíčně. Píše to regionální Deník. V Česku podle Lidových novin přibývá single domácností. Sám bydlí už téměř každý třetí dospělý. Více si přečtěte v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:50 15. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít České domácnosti utratí za alkohol 1570 Kč měsíčně. (Ilustrační foto) | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Americká automobilka Tesla založila v tichosti pobočku v Česku. Píše o tom deník E15. Podle něj k tomu může mít společnost dva důvody - buď u nás bude prodávat vozy, anebo postaví továrnu. Tesla ale na dotazy listu nereagovala.

Nový občanský nebo řidičský průkaz, žádost o stavební povolení nebo předvyplněné daňové přiznání - to vše by se mělo v budoucnu dát zařídit z domova po internetu. Jak píše Mf Dnes, změny mají začít už letos. Rozšířit by se měly funkce a služby online platformy Portál občana.

Každá česká domácnost utratí za alkohol v průměru přes tři procenta svých příjmů ročně. Ukazují to data Eurostatu. V přepočtu na peníze to znamená, že například dvoučlenná rodina s průměrnými příjmy vydá za pití skoro 1 570 korun měsíčně. To je, jak píše regionální Deník, dvojnásobek evropského průměru. Žebříček vedou Estonci, další pobaltské státy a taky Polsko. Česko je hned za nimi.

Českým nemocnicím chybí zdravotní sestry a kvůli tomu se ruší i lůžka pro pacienty. Ti tak leží v nevyhovujících prostorách nebo na odděleních, kam se svou diagnózou vůbec nepatří. Všímají si toho Hospodářské noviny.

V Česku přibývá takzvaných single domácností. Sám bydlí bezmála už každý třetí dospělý. Na trend upozorňují Lidové noviny. Dodávají, že si ho všímají i developeři. Takzvaní singles tvoří ve městech 34 až 50 procent klientely developerů. To je oproti uplynulým letům výrazný nárůst.

Jen každý druhý spotřebič se dá v současné době opravit. Deník Právo ale zmiňuje naději, že by se taková praxe mohla brzy změnit. Už za dva roky by totiž měla začít platit opatření, která by mohla prodloužit životnost výrobků.