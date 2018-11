Přehled tisku: praktiky překupnického webu, Babišův nový poradce a investice české armády

V úterním tisku se dozvíte, že česká armáda chystá miliardové investice do techniky. Píše to deník E15. Lidové noviny informují o bývalém šéfovi společnosti ČEZ Jaroslavu Mílovi, který nyní radí premiérovi Andreji Babišovi z hnutí ANO. A regionální Deník upozorňuje na podvodné praktiky překupnického webu. Více v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:01 13. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít O investicích české armády píše deník E15. (ilustrační foto) | Foto: zdroj: Flickr, DVIDSHUB, CC BY 2.0 | Zdroj: Flickr

E15

Česká armáda chystá miliardové investice do techniky i na vytvoření nového výsadkového pluku. Podle deníku E15 to plánuje náčelník generálního štábu Aleš Opata. Pluk by měl dostat až sto speciálních útočných vozů, které odolají střelám i minám. S první dodávkou armáda počítá už v roce 2020. Podle mluvčího ministerstva obrany Jana Pejška zatím není o zakázce rozhodnuto, protože se čeká na přesné požadavky od generálního štábu. Speciální automobily mají nahradit dosavadní nevyhovující typ 130 Kajman, který má starší podvozek s nízkou nosností. Jak píše deník E15, poslanci nemají proti plánům armády námitky.

Českem křižuje na 50 tisíc kamionů týdně. Volná odpočívadla jim má ukázat nová navigace Číst článek

Mf Dnes

Nové vedení Prahy zřejmě ustoupí od plánovaného zákazu vjezdu kamionů. Píše to Mf Dnes. Bývalá koalice loni rozhodla, že auta s délkou přes 12 metrů nesmí sjíždět z nedokončeného okruhu do města. Podle nové rady by se tak ale kamiony přesunuly na okresní silnice a tomu chce zabránit. Podle náměstka pro dopravu Adama Scheinherra z Prahy Sobě nejde vyhnat kamiony z Prahy do malých obcí ve Středočeském kraji a dělat, že to není problém magistrátu. Původně měl zákaz vjezdu kamionů platit už od začátku minulého roku, bývalému pražskému vedení se ale pro něj nepodařilo získat nezbytný souhlas policie a dopravních úřadů.

Hospodářské noviny

Elektronickou žákovskou knížku používá už 50 procent základních a středních škol. Všímají si toho Hospodářské noviny. Podle ředitelů se systém osvědčil a rodiče mají lepší přehled o známkách dítěte. Kritikům ale vadí, že jsou e-žákovské neosobní a posilují zastaralý systém hodnocení známkami. Například podle Mirka Hřebeckého ze vzdělávací společnosti EDUin rodič lépe na známku reaguje, pokud hned vidí i reakci dítěte. Známky rodičům ukazuje speciální aplikace. Díky ní můžou sledovat nejen hodnocení, ale taky školní akce nebo úkoly. Pomocí elektronického systému se posílají i omluvenky nemocných dětí, vysvětlují Hospodářské noviny.

Lidové noviny

Bývalý šéf společnosti ČEZ Jaroslav Míl radí premiérovi Andreji Babišovi z hnutí ANO ohledně vývoje českých jaderných elektráren. Zjistily to Lidové noviny. Míl je připravený spolupracovat s vládou dlouhodobě. Podle něj je snahou najít řešení, které podpoří většina politických stran. Babiš jeho výběr nekomentoval. V poslední době se hlavně řeší, jaká by měla být koncepce a budoucnost energetiky, zejména jak dál s výstavbou jaderných bloků. Premiér Babiš i ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková za ANO na konci října zmínili, že výstavba nových jaderných bloků by se mohla odložit. Ve hře by bylo prodloužení životnosti stávajících jaderných elektráren Temelín a Dukovany. S tímto záměrem souhlasí právě i Jaroslav Míl, píšou Lidové noviny.

Pozor na podvodný e-mail. Firma na Zlínsku kvůli němu přišla téměř o půl milionu korun Číst článek

Deník

Překupnický web okrádá diváky - to je titulek regionálního Deníku. Na podvodném serveru Viagogo se napálili sportovní i kulturní fanoušci po celém světě, když zaplatili vysoké poplatky a na akci se stejně nedostali. Česká obchodní inspekce od začátku roku eviduje asi 40 stížností. Například jedna fanynka měla za tři vstupenky na koncert zaplatit necelé tři tisíce korun. Později se jí ale k ceně připočetly skryté poplatky a nakonec musela zaplatit o téměř patnáct set víc. Přes Viagogo se zároveň často prodávají i neplatné lístky. Respektive jednu platnou vstupenku prodá překupník několika zákazníkům a na akci se dostane pouze ten, kdo dorazí první, upozorňuje regionální Deník.

Právo

Kvůli slábnoucímu kurzu české koruny zdraží zboží z ciziny. Dočtete se o tom v deníku Právo. Lidé tak před Vánoci budou platit víc peněz za nákupy na zahraničních e-shopech. Zvýší se taky cena zimní dovolené v zahraničí. Důvodem je mimo jiné zvýšení úrokových sazeb i opatrní investoři. Podle analytiků teď investoři nakupují spíš americký dolar, který už na rozdíl od evropských měn nabízí lepší výnosy. Pro spekulanty jsou v současné době severoamerické trhy méně rizikové. Koruně nepomohlo k posílení ani zvyšování úrokových sazeb centrální bankou. Měna by přitom v takovém případě měla teoreticky posílit. To se ale nestalo, píše deník Právo.