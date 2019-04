Přehled tisku: angličtina pro strojvedoucí, návrat historické lokomotivy i přestavba Smíchova

Mezinárodní železniční dopravu komplikuje neznalost angličtiny u strojvedoucích. Asociace Evropských nákladních dopravců by to proto chtěla změnit, píše středeční Mf Dnes. Deník Právo upozorňuje, že po více než 50 letech se na koleje vrací jedna z nejstarších lokomotiv. Více informací – nejen ze železnice – si přečtěte v přehledu tisku, který připravil Radiožurnál. Praha 7:23 17. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Většině strojvůdců v Česku chybí znalost angličtiny (ilustrační foto) | Foto: Štěpán Macháček | Zdroj: Český rozhlas

Mf Dnes

Strojvedoucí v Evropě by měli mít v budoucnu povinnost ovládat jednotný komunikační jazyk, tedy angličtinu, píše Mf Dnes. Změny zvažuje zavést Asociace Evropských nákladních dopravců do pěti let. To by však znamenalo změnu evropské i české legislativy.

Kvůli jazykovým bariérám se podle ní nedaří propojit evropskou železniční síť a doprava je neefektivní a dražší. V praxi to nyní vypadá tak, že většina českých strojvedoucích s vlakem dojede do nejbližší zahraniční stanice, kde ho předá místnímu kolegovi.

Lidové noviny

Česko přístavem pro ruské peníze? Podle lotyšského zdroje Lidových novin se kvůli zvýšeným kontrolám v Pobaltí do Česka přesouvá východní klientela z tamních bank. A to z ekonomických, bezpečnostních i politických důvodů.

Spojené státy přitom loni obvinily Lotyšsko z toho, že se v tamní třetí největší bance ABLV Bank perou špinavé peníze ze zemí bývalého Sovětského svazu. Bankovní systém se proto po skandálech více kontroluje, kvůli čemuž se velká část klientů začala přesouvat jinam do zahraničí.

Právo

Jedna z nejstarších dochovaných lokomotiv v Česku, které se přezdívá Heligón, se letos vrátí na železnice, informuje deník Právo. Stroj rekonstruovalo Centrum historických vozidel v Lužné u Rakovníka a na opravách spolupracovaly i České dráhy.

Lokomotivu z roku 1906 tak čeká zatopení po více než 50 letech. Heligón se lokomotivě přezdívá pro její baňatý komín, který připomíná roztrub stejnojmenného žesťového hudebního nástroje. České železnice Heligón naposledy brázdil v roce 1967.

E15

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) do měsíce předloží návrh na zavedení takzvané digitální daně, píše deník E15. Novela by měla zdanit příjmy z reklamy velkým internetovým firmám, jaké představuje například Google nebo Facebook. Nová daň by se mohla pohybovat mezi třemi a pěti procenty a příjmy státního rozpočtu by podle Schillerové zvýšila o miliardy korun.

Deník

Na pražském Smíchově vznikne nový terminál, který propojí různé druhy dopravy, informuje regionální Deník. Hlavní město za něj zaplatí téměř tři miliardy korun a stavět se má začít už letos. Spolupracovat bude Praha při výstavbě i se Správou železniční dopravní cesty. Stavbu terminálu schválili pražští radní na základě studie magistrátního Institutu plánování a rozvoje.