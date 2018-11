Přehled tisku: auta ruské ambasády, vývoz látek zneužitelných k mučení a odškodnění klientů H-Systemu

V pondělním tisku se dočtete například to, že české ministerstvo zahraničí chce omezit vozový park ruské ambasády. Tématu se věnují Lidové noviny. Hospodářské noviny píší o možném řešení problémů s pracovními vízy pro Vietnamce a týdeník Euro upozorňuje na vývoz látek zneužitelných k mučení. Více v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:41 19. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sídlo ruské ambasády v Praze | Foto: David W Cerny | Zdroj: Reuters

Lidové noviny

Česko chce omezit ruskou ambasádu - to je titulek Lidových novin. Ministerstvu zahraničí totiž vadí vysoký počet automobilů, které ambasáda využívá. Diplomatickou státní poznávací značku má teď 71 vozů. Resort je chce omezit na poloviny. Podle šéfa české diplomacie Tomáše Petříčka z ČSSD nejde o politický spor, ale pouze o technickou záležitost. A ani Rusové otevřeně nepřipouštějí žádný spor. Někteří diplomaté, se kterými Lidové noviny mluvily, si ale myslí, že je ruský vozový park diplomatů neadekvátní ve srovnání s podobně velkými zeměmi. Podle nich tak v podstatě vychází dvě auta na jednoho diplomata, například Američané jich přitom mají jen asi polovinu.

Mf Dnes

Praktičtí lékaři by měli předepisovat víc léků. Zajistit to má reforma primární péče, kterou připravuje ministerstvo zdravotnictví. Připomíná to Mf Dnes. Praktici tak nově budou vypisovat recepty na ty léky, které mohli předepsat jen ambulantní specialisté - třeba diabetologové, kardiologové nebo oční lékaři. Reforma má zajistit úbytek pacientů ve specializovaných ambulancích, které jsou přeplněné. To je případ hlavně u lidí s cukrovkou druhého typu. V Česku jich je asi milion a jen sto tisíc léčí praktičtí lékaři. Přitom počátek nemoci často zachytí právě oni ve svých ordinacích. Nejmodernější skupina léků zůstane asi omezená, praktici by ale měli nově předepisovat třeba pioglitazon, píše Mf Dnes.

Hospodářské noviny

Problémy s pracovními vízy pro vietnamské žadatele by měl vyřešit nový program. Podle Hospodářských novin chce ministerstvo zahraničí zavést pro Vietnam zvláštní režim, který už platí pro zájemce z Ukrajiny nebo Srbska. Povolení tak může dostat pracovník, kterého si vyhlédne česká firma. Zájemci tím získávají jistotu místa v pořadníku na podání žádosti. Rozhodování o udělení pobytu by se tak přesunulo na území Česka, kde je systém mnohem víc pod kontrolou. Podle předběžného odhadu by v programu mohlo být několik stovek míst, píšou Hospodářské noviny. Ambasáda v Hanoji přestala žádosti o dlouhodobé pobyty přijímat letos v létě. Důvodem bylo přehlcení úřadu a bezpečnostní riziko.

Deník

Řízení o tom, komu pojišťovna uhradí mimořádnou léčbu, se má zrychlit, píše regionální Deník. Týká se to léků, které ještě nejsou na českém trhu a pacienti o ně žádají ve zvláštním režimu. O tom, kolik bude která pilulka stát, bude od prosince rozhodovat speciální komise. Podle kritiků ale řízení zůstane neprůhledné. Některým odborníkům vadí, že část pacientů se sice dostane rychleji k lékům, zároveň ale podle nich vzniká nestandardní mechanismus založený na obchodním tajemství. Nikdo totiž dopředu nebude znát kritéria pro výběr, komu léčivo pojišťovna proplatí. Pacient navíc nebude mít podle kritiků možnost se odvolat, píše regionální Deník.

Euro

Česko do některých zemí vyváží zboží, které může být zneužité k mučení. Dočtete se o tom v týdeníku Euro. Podle něj ministerstvo průmyslu loni povolilo vývoz do států mimo EU v jedenácti případech. Například látka thiopental, nebo-li sérum pravdy, zamířila do Jordánska, Iráku nebo Alžírska. Ne vždy ale může jít o zneužití dané látky. Thiopental se totiž vyváží taky do Švýcarska, kde je legální eutanázie a podle týdeníku Euro je tak možné, že tam látka slouží jako utišující prostředek při dobrovolné smrti. Jinak thiopental dřív používaly různé složky jako sérum pravdy. Člověk tak kvůli oslabení sebekontroly řekl při výslechu úplně všechno. Naopak ministerstvo průmyslu loni zakázalo vývoz thiopentalu do Hongkongu kvůli riziku používání zboží právě k mučení.

Právo

Ministr spravedlnosti Jan Kněžínek za hnutí ANO rozhodl o odškodnění klientů zkrachovalého H-Systemu. Zjistil to deník Právo. Kněžínek se dohodl s asi šedesátkou členů sdružení Maják, která zaštiťuje část poškozených klientů. Každý dostane od rezortu v průměru sto tisíc korun za soudní průtahy. Peníze by se měly začít vyplácet do měsíce. Na oplátku už klienti zkrachovalého H-Systemu už nebudou po státu požadovat žádné další peníze za neúměrně dlouhé trestní řízení. To trvalo přes 13 let a skončilo prezidentskou amnestií. Podle advokátky klientů Hany Marvanové jde o bezprecedentní věc a ministr si podle ní za to zaslouží uznaní. O odškodnění klientů žádala v roce 2013, krátce po uzavření případu. Část peníze dostala, většina až doteď ale ne, píše Právo.