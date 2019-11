Přehled tisku: nedostatek řidičů autobusů v Praze, chybějící léky pro miminka a falešní exekutoři

V Praze by po novém roce mělo jezdit až o deset procent méně autobusů. Město tím reaguje na nedostatek řidičů, píší Hospodářské noviny. Deník se věnuje výpadku léků na bolest pro nejmenší děti. Chybí panadolové čípky i jejich jediná alternativa. Mf Dnes pak varuje před falešnými exekutory. Exekutorská komora eviduje desítky případů, kdy se po telefonu někdo za exekutora vydává. Více v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:32 20. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V Praze by po novém roce mělo jezdit až o deset procent méně autobusů (ilustrační foto). | Foto: Archiv DPP, Petr Hejna | Zdroj: Dopravní podnik hlavního města Prahy

Česko postaví novou budovu ambasády v australské Canbeře. Píše o tom Deník N. Nové sídlo má vyřešit provizorní situaci, od rozdělení Československa sídlí česká ambasáda v rezidenci velvyslance. Stavba za víc než 160 milionů korun by měla být hotová do konce roku 2021. Nový pozemek pro výstavbu sídla stát pořídil v prestižní čtvrti Deakin. V té sídlí například taky australský premiér i řada dalších velvyslanectví.

Česká armáda řeší problém s nedostatkem nových vojáků. Dočtete se ve středeční E15. Po letech mírného nadbytku počet rekrutů klesá. Náborové plány splnila armáda loni na 99 procent, letos už jen na 86 procent. Za propadem je hlavně menší zájem o studium na vojenských vysokých školách.

Mf Dnes varuje před falešnými exekutory. Podle zjištění deníku se zaměřují hlavně na podnikatele. V telefonátech se velmi přesvědčivě odkazují na nezaplacené faktury. Exekutorská komora radí, aby si lidé při podezřelé exekuci ověřili svou situaci ve výpisu Centrální evidence exekucí. Exekutorská komora případů, kdy se někdo vydává za existujícího exekutora, eviduje desítky.

Čeští pediatři se musí obejít bez léků na bolest u miminek, která zvracejí. Informuje o tom Deník. Výpadek v dodávce totiž mají panadolové čípky i jejich jediná alternativa. Náhradou je jen dražší výroba přímo v lékárnách. Podle lékaře a poslance za ANO Davida Kasala postihne výpadek až půl milionu dětí do pěti let. Výpadek čípků navíc komplikuje práci taky záchranářům, kteří je jinak mají ve stálé výbavě.

V Praze by po novém roce mělo jezdit až o deset procent méně autobusů. Dočtete se v Hospodářských novinách. Dopravní podnik tak reaguje na nedostatek řidičů. Všemožně se je snaží nalákat i jiná města, nejvyšší náborový příplatek je v Brně. Kvůli nedostatku řidičů už musel pražský dopravní podnik prodloužit intervaly u 20 linek. Od ledna pak podle Hospodářských novin připravuje ještě výraznější omezení.

Národní galerie chce získat vzácný obraz od Mistra Vyšebrodského. Píše se o tom ve středečním vydání Lidových novin. Pražská galerie chce získat obraz Trůnící Marie s dítětem. Ten se poslední listopadový den bude dražit v aukci ve francouzském Dijonu. Vláda počítá s tím, že by dílo mohla získat za zhruba 10 až 15 milionů korun. Národní galerie už několik obrazů od Mistra Vyšebrodského vystavuje, ale ani jeden z nich jí nepatří.

Počet lidí, kteří se nakazí při návštěvě nemocnic, by se mohl snížit lepší údržbou vzduchotechniky, píše Právo. Podle výzkumu Vysokého učení technického v Brně je důležité, aby v záhybech trubek nepřežívaly stále odolnější mikroorganismy. Tým Aleše Rubiny představil na základě výzkumu jedenáct doporučení, která by mohla vést k zavedení takzvané dezinfekční vyhlášky ministerstva zdravotnictví. Nařizovala by jak chránit vzduchotechniku ve zdravotnických zařízeních v boji proti šíření infekcí. Podobná vyhláška už platí třeba na Slovensku.