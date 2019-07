Přehled tisku: spekulativní sklady, léky ve výhni za 400 milionů korun i průtahy s pokutou pro Babiše

Obhájit pokutu pro premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO bude trvat déle- Tématu se věnují Hospodářské noviny. Stát spálí léky za 400 milionů korun, zní titulek Lidových novin. Praha chce v budoucnu pro lepší plánování dopravy využívat anonymní data z mobilních telefonů lidí, píše web Aktuálně.cz. Více v přehledu tisku, který pro vás připravil Radiožurnál. Praha 7:06 3. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V Česku je stále velký zájem o výstavbu skladů a výrobních hal (ilustrační snímek) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iRozhlas

Mf Dnes

V Česku je stále velký zájem o výstavbu skladů a výrobních hal, píše Mf Dnes. Stávající budovy jsou podle deníku totiž z více než 95 procent plné. Developeři proto mnohdy haly budují, aniž by předem věděli, kdo je bude provozovat. Podíl takových staveb je největší za posledních deset let.

Objem takzvané spekulativní výstavby skladů tak v tuzemsku stále roste. Aktuálně je v Česku rozestavěných přes půl milionu metru čtverečních nových ploch. U víc než poloviny z nich ale ještě není jasné, kdo je bude využívat.

Podle deníku se ale třeba Praha a její okolí dostává na hranici, kdy už další pozemky pro výstavbu nebudou k dispozici.

Hospodářské noviny

Obhájit pokutu pro premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO bude trvat déle, píšou Hospodářské noviny. Místní úřad v Černošicích měl začátkem července doplnit lednové rozhodnutí kvůli údajnému střetu zájmů předsedy vlády. Tříměsíční lhůta mu ale nestačila.

Místní odbor přestupků Babišovi v lednu udělil pokutu 200 tisíc korun za to, že má premiér stále vliv na holding Agrofert navzdory tomu, že ho v roce 2017 vložil do svěřenských fondů. Proti pokutě se tehdy Babiš odvolal. Případ se prodlužuje, protože úředníci se musí vypořádat s výhradami Krajského úřadu pro Středočeský kraj a právních zástupců premiéra. A to je podle úředníků natolik složité, že na věci ještě pracují.

Lidové noviny

Stát spálí léky za 400 milionů korun, zní titulek Lidových novin. Ministerstvo zdravotnictví má totiž ve skladu státních hmotných rezerv v Olomouci 820 tisíc balení prošlého léku Tamiflu. Tím se začal stát ve velkém zásobovat mezi lety 2005 až 2009 pro případ epidemie ptačí a prasečí chřipky. Hrozba se ale nepotvrdila a zásoby stále leží ve skladu.

V roce 2009 mělo ministerstvo zdravotnictví kvůli hrozící pandemii skoro 2 miliony balení antivirotik Tamiflu a Relenza. V průběhu pandemie prasečí chřipky v roce 2009 uvolnilo Česko celkem 193 tisíc balení Tamiflu a 850 balení Relenzy. Tu dostaly lůžková zdravotnická střediska. Spotřebovalo se jich dohromady ale jen asi 450. Za spálení nevyužitých léků po exspiraci stát zaplatí asi jeden milion korun.

Deník N

Úředník ministerstva spravedlnosti je členem spolku, který provozuje dezinformační weby, píše Deník N. Tomáš Břicháček působí na legislativním odboru, kde sepisuje zákony. V minulosti pracoval na zahraničním odboru, kde vyjednával evropské směrnice.

Zároveň ale sedí v dozorčí radě obecně prospěšné společnosti Český portál. Ta spravuje weby jako Euportal, Free Globe, Eurabia, Euserver, Český portál či Nezdraví.

Servery jsou zaměřené silně protievropsky, varují před migrací a přebírají dezinformace, uvádí Deník N. Sám Břicháček problém nevidí. „Každý má svoje názory a promítá je do toho, co dělá. Když se podíváte na Úřad vlády a na odbor rovnosti žen a mužů, tak tam jsou aktivisti, kteří vystudovali gender studies a podobně. A pak fungovali ve straně Zelených. Vy mě chcete nějak skandalizovat?“ řekl deníku vrchní rada v legislativním odboru ministerstva spravedlnosti.

„Pokud by v budoucnosti nastala situace, že by mě ty weby názorově provokovaly a šokovaly, tak možná ano. Ale najednou si neřeknu, že mám strach a nechci s tím mít nic společného,“ dodal. Břicháček píše také na svůj blog, jeho příspěvky pak přebírají zmíněná média.

Titulky článků jsou podle deníku například „Kam směřuje diskuse o budoucnosti EU? Do pr… Zapamatujme si jedno: Unie se prostě nezmění, a pokud ano, leda k horšímu“ nebo „Ať se v Bruselu a Štrasburku třeba postaví na hlavu, konec znamená konec. Platnost kvót skončila, je to totální fiasko Bruselu, říká znalec evropského práva“.

Úředník tvrdí, že v dozorčí radě zmíněných webů nepůsobí aktivně. „Lidé, kteří stojí za těmi weby, jsou mí přátelé. Ale ne vše, co se tam napíše, se mi musí líbit. Práce Českého portálu si vážím. S polovinou textů, které tam vycházejí, souhlasím. S jednou čtvrtinou nesouhlasím a u jedné čtvrtiny souhlasím s obsahem, ale ne s formou,“ dovysvětluje Břicháček svůj postoj.

Ministerstvo spravedlnosti nevidí v Břicháčkově působení v dozorčí radě společnosti Český portál žádný problém. Podle resortu pracuje úředník bezchybně. „Pan Břicháček působí jako referent na legislativním odboru, oddělení civilního práva hmotného. Jeho práce je standardní pro obdobné zařazení,“ sdělil deníku mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka.

Členem dozorčí rady, ve které Břicháček sedí, byl dříve třeba Adam Bartoš odsouzený za hanobení národa nebo popírání genocidy.

Aktuálně

Praha chce v budoucnu pro lepší plánování dopravy využívat anonymní data z mobilních telefonů lidí, píše server Aktuálně. Metropole chce od mobilních operátorů získat informace kde, a kdy se lidé nejčastěji pohybují. Hlavní město proto vypsalo veřejnou zakázku za skoro 50 milionů korun.

Institut plánování a rozvoje hlavního měst chce zároveň lidi v Praze rozdělit na rezidenty, pracující, turisty a ty co městem pouze projíždí. Z dat půjde vyčíst i to, kolik kde bydlí nebo pracuje lidí.

Vedení města už přitom data od operátorů využívá. Nedávno díky nim zjistilo, že v Praze žije o čtvrt milionu víc lidí, než ukazují údaje Českého statistického úřadu. Ty totiž počítají lidi ve velkoměstě jen podle nahlášeného trvalého bydliště.

Podle institutu nejde v žádném případě o šmírování. Nehrozí ani zneužití dat ani sledování konkrétních lidí. Systém má fungovat anonymně. Data mají sloužit také záchranné službě a městské policii. V případě konání demonstrací nebo koncertů či sportovních událostí by na základě dat z mobilů mohly lépe plánovat nasazení svých lidí nebo techniky.

Právo

Vinnou révu v Česku ničí nová choroba, píše Právo. Choroba, která révu napadá, souvisí s klimatickou změnou. Šíří se totiž hlavně kvůli střídání suchého a teplého počasí s delším obdobím zimy a vlhka. Škody na révě mohou podle expertů z Mendelovy univerzity v Brně šplhat vysoko přes sto milionů korun ročně.

Deník píše, že na trhu chybí jakýkoliv chemický přípravek, který by révu před nákazou ochránil. Odumírající části rostlin musí zemědělci odřezat. V některých případech dokonce musí vysadit nový vinohrad znovu. Rozvoji choroby navíc pomáhá masivní produkce sazenic, které nejsou testované, a není jisté, jestli nákaze dokážou odolat.