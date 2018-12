Přehled tisku: žádost o přezkum zdravotního stavu Babiše mladšího, výroba dronů v Česku i chyby státu u léků

V pátečním tisku se dočtete například o tom, že státní zástupce Jaroslav Šaroch požádal švýcarské úřady o přezkum zdravotního stavu Andreje Babiše mladšího – píše o tom Právo. Hospodářské noviny přináší zprávu o tom, že se Česko chce stát lídrem ve výzkumu i výrobě dronů. A regionální Deník upozorňuje na chyby státu při výpočtech cen léků. Více se dozvíte v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:17 7. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrej Babiš mladší pobýval v roce 2017 na Krymu | Zdroj: Facebook Andrej Babiš

Právo

Státní zástupce Jaroslav Šaroch požádal švýcarské úřady o přezkoumání zdravotního stavu Andreje Babiše mladšího v kauze Čapí hnízdo. Deník Právo uvádí, že informaci získal od dvou na sobě nezávislých důvěryhodných zdrojů. Žádost o vydání měla do Švýcarska zamířit v druhé polovině listopadu. Znalci z oboru psychiatrie by měli určit, zda je syn premiéra schopný účastnit se vyšetřování. Andrej Babiš starší (ANO) opakovaně uvedl, že jeho syn trpí schizofrenií a nemůže se tak účastnit vyšetřování. Andrej Babiš mladší se ovšem podle deníku odmítá do Česka vrátit.

Otázkou ale zůstává, jak se k žádosti o zkoumání, tedy o právní pomoc, postaví Švýcaři. Mluvčí curyšské prokuratury Erich Wenzinger uvedl, že v souvislosti s Babišem mladším žádné právní úkony neprobíhají. Pokud by ale švýcarská strana nakonec přeci jen souhlasila a obviněného vyšetřili, v Česku by jejich závěry nešlo brát jako klasický znalecký posudek.

Hospodářské noviny

Česko se chystá na masový nástup dronů - to je téma, kterým se zabývají Hospodářské noviny. Ministerstvo dopravy připravuje koncepci zvanou Chytré nebe. Česko by se díky tomu mělo stát lídrem v bezpilotních strojích minimálně na evropské úrovni. Resort dopravy sází na tradici Česka ve výzkumu a výrobě i provozování malých letadel.

Česko si od toho slibuje kromě zakázek pro domácí průmysl taky tisíce pracovních míst. Koncepce, kterou mají noviny k dispozici, ale zatím neřeší praktické otázky k zapojení českých výzkumníků a průmyslu do éry bezpilotních dronů. S masovým využitím dronů ale souvisí i rizika - od ohrožení leteckého provozu přes zásahy do soukromí až po možné zneužití dronů k trestné činnosti.

Deník

Stát dělá chyby při výpočtech cen léků - píše regionální Deník. Na úředníky ministerstva zdravotnictví a lékového ústavu se proto snášejí desítky žalob. Stát z toho důvodu může přijít o miliardy korun. Noviny připomínají případ tisíců pacientů s rakovinou prostaty. Úředníci rozhodli, že jim pojišťovny lék nezaplatí, protože je k dispozici plně hrazený přípravek. Jenže ten sloužil k léčbě rakoviny prsu.

Cenově dostupné bydlení je pro seniory problém. Nájmy rostou rychleji než důchody Číst článek

Pacientů se letos zastal Ústavní soud. Na soudy se jen za posledních deset let obrátilo i přes 80 výrobců léků. Podle mluvčí ministerstva Gabriely Štěpanyové zároveň čtvrtina případů skončila ve prospěch žalující strany. Část poškozených se navíc domáhá náhrady škody. Stát by jim musel vyplatit skoro tři miliardy korun, pokud by uspěli všichni.

Mf Dnes

Miliony na zakázkách získávají v sídle prezidenta v Lánech společnosti s nejasným pozadím a bez výběrového řízení. Jak píše Mf Dnes, většina těchto firem sídlí v jednom paneláku v pražských Letňanech. Firmám svěřil zakázky na lesní práce i myslivost šéf Lesní správy Lány Miloš Balák, ale o společnostech lze přitom dohledat jen minimum informací, nemají ani žádné webové stránky. Neplní ani zákonnou povinnost dodat do rejstříku své účetní závěrky. Sám Balák je stíhaný za manipulaci veřejných zakázek. Kancléř prezidenta Vratislav Mynář, který ho vybral, ho ale odmítá odvolat.

E15

V Česku klesá počet transakcí s byty i s velkými realitami. Páteční vydání deníku E15 informuje o tom, že za to můžou vysoké ceny. V komerčních realitách zase schází nabídka. Za letošní tři čtvrtletí zaznamenal realitní trh nejméně transakcí za poslední čtyři roky. Realitní kanceláře, developeři i obchodníci s velkými objekty typu kancelářských center - ti všichni hlásí hubenější roky. Přesto se podle analytika developerského trhu Františka Brože zlevňování novostaveb přicházejících na trh nekoná. Na trhu schází nabídka. Velká část atraktivních nemovitostí totiž změnila majitele v posledních letech.