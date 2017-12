Přehled tisku: bakterie v nemocnicích, pomník Komenského, zemětřesení v Česku, padělané bankovky

V tisku se v pondělí dočtete, že české nemocnice jsou plné bakterií. Většinu z nich přitom přinese sám personál. Všímá si toho regionální Deník. Lidové noviny píšou, že Česko by chtělo vlastnit pomník Učitele národů Jana Amose Komenského v nizozemském Naardenu. Zatím ho má jen v symbolickém pronájmu. Více se dočtete v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:54 18. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Amos Komenský | Foto: Pressfoto, Praha 1970

E15

Proč infarkt přežijí spíše muži, ptá se v titulku deník E15. A přidává i odpověď. Ze studií totiž vyplynulo, že když člověka postihne třeba na ulici srdeční zástava, muži mají mnohem větší šanci, že jim někdo pomůže. Podle lékařů to je kvůli tomu, že se lidé bojí dotýkat se cizí ženy na hrudníku, natož jí ho odhalit, aby mohli provést srdeční masáž.

Mladá fronta DNES

V Mladé frontě DNES se dočtete, že Česko není - z hlediska zemětřesení - zdaleka tak klidnou oblastí, jak by se mohlo zdát. Ze seizmologických výzkumů totiž vyplývá, že střední Evropa zažila v minulosti sérii ničivých otřesů. A nic nebrání tomu, aby by se mohly opakovat. Příčin otřesů země uprostřed kontinentu může být víc. Způsobit je mohou například křížící se zlomy litosférických desek v oblasti Krušných hor nebo uvolňování uhličitých plynů z podzemí.

Respekt

Dvojčíslo týdeníku Respekt přichází s návodem na úspěšná novoroční předsevzetí. Radí třeba, aby se změnou nezačínali lidé skokově, ze dne na den. Důležité je uvědomit si, jaké činnosti člověk přes den dělá a kolik jimi tráví času. Teprve potom může postupně zařazovat změny a učit tělo na nový režim.

Regionální Deník

České nemocnice jsou plné bakterií, píše regionální Deník. Infekci si z nich odnese každý dvacátý pacient. Většinu bakterií přitom přenese sám personál. Podle statistik, které má Deník k dispozici, dodržuje správnou hygienu rukou 85 procent zdravotníků. Objevují se proto návrhy, aby pojišťovny nemocnicím komplikace spojené s nakažením pacientů neproplácely.

Právo

Pozor na padělky tisícovek a pětistovek, varuje deník Právo. Aktuálně hrozí jejich rozšíření do oběhu na vánočních trzích. Dlouhodobě se s nimi kriminalisté setkávají třeba při platbě taxikářům nebo kurýrům s rozvozem jídla. Většina padělků, které se v Česku vyskytují, není sice moc zdařilá, problém je ale právě špatná viditelnost, které podvodníci využívají, když falešné bankovky pouští do oběhu.

Hospodářské noviny

Neprodejné potraviny budou muset větší obchody nabízet charitám. Nového nařízení si všímají Hospodářské noviny. Darovat budou muset třeba výrobky s deformovanými obaly, nesprávně označená balení a podobně. Nesmí naopak poskytnout prošlé potraviny. Charity je pak přerozdělí potravinovým bankám, sociálně slabým nebo dětským domovům. Některé řetězce novelu zákona vítají, jiné se k ní staví vlažně. Nejasný je i systém danění darovaného zboží.

Lidové noviny

Stát chce vlastnit památník Jana Amose Komenského v nizozemském Naardenu, píšou Lidové noviny. Místo posledního odpočinku humanistického vzdělance má teď Česko v symbolickém pronájmu. Do poloviny příštího roku by ale s nizozemskou stranou chtělo začít jednat o převodu památníku do českých rukou. Blíží se totiž významné výročí. V roce 2020 to bude 350 let od smrti Učitele národů.