Přehled tisku: rostoucí ceny benzínu a nafty, tunel v Krušných horách nebo ochrana kol proti krádeži

V pondělním českém tisku se dočtete, že ceny benzínu a nafty dál porostou. Může za to dražší ropa a kurz koruny. Píší to Hospodářské noviny. Krušné hory podle deníku Právo protne tunel pro rychlovlaky, který bude součástí vysokorychlostní trati na cestě z Prahy do Drážďan. Více si přečtěte v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:04 21. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čerpací stanice (ilustrační foto) | Foto: Filip Jandourek

Lidové noviny

Děti začínají používat sociální sítě průměrně v devíti letech. Všímají si toho Lidové noviny. Děti navíc na svých profilech uvádějí jiný věk. Na internetu přitom můžou snadno podlehnout manipulaci, která může vést až k vydírání, sexuálnímu nátlaku nebo stalkingu. Rodiče ale o tom často ani neví. Odborníci proto chtějí klást vyšší nároky na rodičovskou odpovědnost.

Ceny benzinu a nafty dál rostou, zdražuje se kvůli nejistotě ze Sýrie Číst článek

Hospodářské noviny

Ceny benzínu a nafty dál porostou. Informují o tom Hospodářské noviny. Hlavním důvodem je dražší ropa i kurz české koruny, která přestala posilovat vůči americkému dolaru. Do začátku prázdnin by tak lidé mohli v průměru tankovat benzín za víc než 33 korun a naftu za 32 korun.

Regionální Deník

Lidé v Litvínově si budou moct nechat ochránit jízdní kolo proti krádeži. Dočtete se o tom v regionálním Deníku. Tamní městská policie totiž bude kolo, invalidní vozík nebo dětský kočárek označovat speciální umělou DNA. Díky tomu tak lépe identifikuje, kdo je majitelem dané věci.

Soud zastavil stíhání notorického zlodějíčka. Vězení na recidivistu nemá výchovný účinek Číst článek

Respekt

Zaměstnavatelé mají stále větší zájem o skauty. Všímá si toho týdeník Respekt. Podle personalistů jsou totiž lidé díky skautské výchově vyzrálejší, umí pracovat v týmu i samostatně a mají dobré komunikační schopnosti. Díky tomu můžou mít při pohovoru výhodu, k přijetí to ale nestačí. Hlavní totiž zůstává vzdělání a praxe.

Právo

Krušné hory protne tunel pro rychlovlaky - to je titulek deníku Právo. Budoucí 26 kilometrů dlouhý železniční tunel vyprojektují německé dráhy Deutsche Bahn. Provozovat se bude podle německých předpisů. Tunel bude součástí vysokorychlostní trati z Prahy do Drážďan. Stavba by mohla začít kolem roku 2030.