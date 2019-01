Přehled tisku: bezpečnostní prověrky úřadů, pokuta pro Tatru a investice do výzkumu

Ve čtvrtečním tisku se dozvíte, že české úřady nemají vhodné bezpečnostní prověrky. Tématu se věnuje Ekonom. Deník E15 píše o investicích do výzkumu a Mf Dnes upozorňuje na zvyšující se počet lidí, které ohrožuje selhání srdce. Více se dozvíte v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:32 10. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Výzkum (ilustrační foto) | Foto: Fotobanka Pixabay | Zdroj: Fotobanka Pixabay

Ekonom

Vedení českých úřadů nemá vhodné bezpečnostní prověrky, zjistil to týdeník Ekonom. Podle výroční zprávy Bezpečnostní informační služby totiž na mnoha úřadech chybí možnost rychle si předat informace, nebo úřad varovat. Pro BIS je tak často jediné spojení s prověrkou na stupni tajný bezpečnostní ředitel daného úřadu. BIS ale nechce jednotlivé úřady konkretizovat, protože to nespadá do veřejných informací. Podle týdeníku Ekonom to je problém například Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Ten spravuje erární majetek státu a v prosinci díky němu stát ve dvou sporech ušetřil 25 miliard korun.

Čeští vědci míří na Antarktidu. Zkoumat budou dopady klimatických jevů i tamní živočichy a rostliny Číst článek

E15

Stát a firmy dají dvě miliardy na výzkum, tak zní titulek deníku E15. Technologická agentura České republiky se totiž snaží do fungování výzkumných center zapojit i firmy. Zatím začaly s výzkumníky pracovat například Škoda Auto, Siemens nebo Aero Vodochody. Celkově zatím vzniklo třináct konsorcií několika desítek firem a výzkumných center. Stát by do nich měl během dalších čtyř let investovat 1, 5 miliardy korun. Půl miliardy přidá soukromý sektor.

Mf Dnes

Pětině lidí nad čtyřicet selhává srdce, píše Mf Dnes. U lidí starších 65 let je to dokonce nejčastější důvod jejich hospitalizace. Šance na přežití přitom můžou být v některých případech horší než u pacientů s rakovinou. V Česku se počet pacientů se srdečním selháním blíží téměř čtvrt milionu. Dalších 200 tisíc pak má ještě rozvíjející se formy a nejsou diagnostikováni. Podle Mf Dnes by se navíc do roku 2030 mohl počet pacientů s tímto onemocněním zvýšit až o čtvrtinu. Podle odborníků je problémem především nedostatečná informovanost veřejnosti.

Na stavební povolení se čeká až rok. Úředníků po změně zákona je málo a nestíhají je vyřizovat Číst článek

Lidové noviny

Ministerstvo dopravy plánuje zavést kauce za napadání stavebních povolení, informují Lidové noviny. Resort se tím snaží zareagovat na velké množství podaných žalob ze strany ekologických organizací a urychlit tak dálniční výstavbu. Nejde přitom jen o ochranu vzácné zvěře, ale i formální zpochybňování potřebné dokumentace, přezkum totiž trvá měsíce až roky. Například na úseku mezi Hulínem a Fryštákem se soud žalobami zabývá už pátým rokem. Podle Lidových novin by výše kauce měla být 50 tisíc korun a v případě, že odpůrce neuspěje, by měla propadnout. Částka by se navíc měla platit za každé podání zvlášť.

Deník

Češi opouštějí velká města, informuje regionální Deník. Podle dat Českého statistického úřadu místo bytu většinou hledají dům na vesnici nebo v maloměstě a za prací do města dojíždějí. V období mezi roky 2005 a 2017 se v Česku celkově přestěhovalo přes 1 milion 754 tisíc lidí. Nejvíc lidí se stěhovalo z Prahy do středočeských okresů Praha-východ a Praha-západ. Za sledované období se do obou okresů přistěhovalo téměř 93 tisíc Čechů. Podobně jako Praha na tom bylo i Brno, kde naopak skoro 24 tisíc obyvatel ubylo, dodává regionální Deník.

Právo

Firma Tatra odmítá zaplatit pokutu za zpoždění dodávek pěti vyprošťovacích vozů pro obrněnce Pandur, téma pro deník Právo. Vozy měly už loni vyrazit na misi do Pobaltí, zatím ale dorazil jen první z nich. Ministerstvo obrany za ně zaplatí 238 milionů korun. Vozy si armáda objednala od státního podniku Vojenského technického ústavu, kompletuje je ale společnost Tatra. Původně měli mít vojáci všech pět vozidel k dispozici už 30. listopadu v roce 2017. Čtyři další vozidla ale nakonec zřejmě dorazí až letos na jaře. Resort obrany kvůli tomu Tatře vyměřil pokutu 48 a půl milionu korun. Tatra ji ale nechce platit, protože tvrdí, že zpoždění nevzniklo její vinou, vysvětluje deník Právo.