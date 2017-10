Přehled tisku: bikesharing, rozpoznávání rakoviny hrtanu i šifrování osobních dat

E15

Do českého průmyslu nastupují roboti píše E15. Firmy postupně přecházejí na automatizaci výroby, nemají ale nikoho, kdo by uměl digitální technologie programovat. Současné zaměstnance si proto společnosti teď musí školit samy. Univerzity ale postupně otevírají nové programy, které se na roboty zaměřují.

Například Západočeská univerzita připravila kurzy přímo pro partnerské průmyslové firmy, jako součást celoživotního vzdělávání. Tam se pracovníci učí v digitálním prostředí nejen konstruovat a připravit výrobu produktu, ale taky ji ve virtuálním prostředí nasimulovat, popisuje E15. Svaz průmyslu a obchodu teď navíc usiluje o to, aby firmy mohly dělat vnitrofiremní rekvalifikace současných zaměstnanců tak, aby peníze na jejich vzdělání mohly zahrnout do nákladů.

Nové programy ve školách si společnosti chválí ale i z jiného důvodu. Kromě vzdělávání svých stávajících pracovníků, si tam tak můžou zároveň vychovat i své budoucí zaměstnance. Díky spolupráci s univerzitami totiž firmy budou moct zaměstnat studenta ihned po studiu, což by ho k výuce mělo podle nich ještě víc motivovat, dodává E15.

Mladá fronta Dnes

V Praze se podle Mladé fronty Dnes rychle rozvíjí takzvaný bikesharing. Na český trh teď expandovala i čínská firma, která v říjnu do metropole dodala 300 bicyklů. Půjčování zkouší zatím v Praze 7. Zhruba se stejným počtem přitom doteď trhu vévodila růžová kola české firmy.

Čínská firma chce mít v Praze příští rok přes tři tisíce žlutých bicyklů. Po celém světě jich teď půjčuje 10 milionů ve 180 městech. Právě v Číně ale sdílená kola narazila na problém. Ulice totiž zaplavily tisíce kol od několika konkurenčních firem, které si vzájemně kola ničily. Města pak proto zavedla regulaci pro maximální počet bicyklů od jedné společnosti. Tomu se chtějí v Praze vyhnout, proto se nejdřív snaží s každou městskou částí uzavřít dohodu a teprve pak kola rozmístit, píše Mladá fronta Dnes.

Sdílení kol funguje tak, že zákazník na ulici odemkne neobsazené kolo pomocí QR kódu. Za jízdu pak zaplatí pomocí elektronické peněženky nebo přes platební kartu registrovanou v aplikaci. Data o pohybu kol se snímají pomocí GPS, popisuje Mladá fronta Dnes.

Lidové noviny

Odboráři v české pobočce internetového obchodu Amazon si stěžují na postupy vedení. Firma jim prý brání v činnosti. Všímají si toho Lidové noviny. Amazon nařčení ale odmítá. Podle něj se chová k zaměstnancům férově.

Problémy se založením odborů v areálu ve středočeské Dobrovízi byly podle deníku od začátku. Firma samotná uznává jen takzvaná zaměstnanecká fóra, která zájmy zaměstnanců reprezentují a jejich zástupci se potkávají s managmentem. Přesto se na konci loňského roku podařilo skupině techniků založit základní organizaci pod záštitou odborového svazu dopravy. A právě tato organizace si teď stěžuje, že ji Amazon systematicky likviduje, píšou Lidové noviny.

Amazon nechce situaci komentovat. Jen uvedl, že respektuje práva každého svého zaměstnance a že je povzbuzuje, aby chodili s připomínkami za svými manažery. Firma přitom tvrdě narazila na odbory v Německu. Tamní hnutí prosadilo několik stávek, které výrazně ovlivnily evropské podnikání amerického gigantu i pracovní podmínky v něm. Amazon v Česku v současné době zaměstnává na 5000 stálých zaměstnanců, doplňují Lidové noviny.

Regionální Deník

Na Růžovém paloučku nedaleko Litomyšle nově vede naučná stezka. Dočtete se o tom v regionálním Deníku. Ta má lidem přiblížit památné místo, které je známé díky Starým pověstem českým od Aloise Jiráska. V budoucnu se palouček navíc stane místem setkávání českých exulantů.

Růžový palouček byl doteď známý galskými růžemi obklopenými parkem, ve kterém je měděný památník českých bratří. Spolek přátel Růžového paloučku vytvořil ale stezku proto, aby připomněl exulantství jako celek. Atraktivní formou tak má trasa návštěvníkům přiblížit nejen samotný park, ale i historické souvislosti, píše regionální Deník.

Nová naučná stezka má celkem 13 zastávek. Trasa je navíc taky interaktivní. S chytrým telefonem si tak pomocí QR kódů můžou lidé poslechnout na daných stanovištích zvukové záznamy nebo videa, uzavírá regionální Deník.

Hospodářské noviny

Poznat rakovinu včas bude jednodušší - to je titulek Hospodářských novin. Dosud se totiž nové metody, které mají pomáhat pacientům, nerozšiřovaly k lékařům do ordinací. To se teď ale podařilo českým odborníkům. Ti vyvinuli nové zařízení na včasné odhalení rakoviny hrtanu, které můžou po krátkém zaškolení používat všichni lékaři.

Předchozí zařízení na zjištění nádoru vyžadovalo vysokou specializaci a zkušenost lékaře. Ten musel pomocí speciální kamerky rozpoznat vlnění hlasivek. Takových doktorů je ale velmi málo. Čeští výzkumníci proto připravili počítačový program, který dokáže sám rozpoznat, jestli je vlnění špatné nebo dobré. Lékařům pak stačí jen krátké zaškolení a přístroj můžou ovládat. Než se začne přístroj používat, musí ale ještě projít certifikací, píšou Hospodářské noviny.

Rakovinou hrtanu ročně onemocní 360 lidí v Česku. A pro léčbu je nejdůležitější právě včasné odhalení. Nemoc se ale projevuje většinou jen chrapotem a pacient navíc necítí žádnou bolest. Léčí se tak pouze antibiotiky, upozorňují Hospodářské noviny.

Hospodářské noviny dále upozorňují na to, že finanční správa i několik měsíců nevrací firmám peníze za přeplatky na DPH. Na konci loňského roku zadržovala víc než 4,5 miliardy korun. Správa se ale brání tím, že systém DPH zneužívají organizované skupiny, proto musí odpočty často kontrolovat.

Daňová správa zadržovala rekordně nadměrné odpočty v roce 2014 - to bylo víc než sedm a půl miliardy korun. Zadržování odpočtů na dani přitom může ohrozit fungování některých společností, především pak ty, které se soustřeďují na export, všímají si Hospodářské noviny.

Problémům se zadržování nahrává i legislativa. Podle zákona totiž není možné zadržet jenom část odpočtu, aby finanční úřad vyplatil to, co je v pořádku a dál se zabýval fakturami, u kterých má pochybnosti. Jak uvádějí Hospodářské noviny, škody způsobené podnikatelům za to, že nemůžou disponovat svými penězi, má stát finančně kompenzovat. Společnosti ale dostávají maximálně dvě procenta. Podle kritiků jsou přijatelná čtyři až pět procent.

Právo

Osobní data klientů by měli zašifrovat i živnostníci, nejen úřady a velké firmy. Shodují se na tom počítačoví odborníci, které oslovil deník Právo. Přísnější ochrana osobních údajů začne platit příští rok v květnu na základě nového nařízení Evropské unie.

I ti nejmenší živnostníci by tak měli mít všechny údaje o svých odběratelích, dodavatelích, včetně faktur, uložené na zašifrovaných discích nebo na vzdálených zabezpečených uložištích. Faktury, objednávky a účty druhých nesmí být odložené na přístupných místech v kancelářích na stole nebo na chodbě. Jak uvádí deník Právo, nové nařízení se s určitými výjimkami týká každého, kdo zpracovává osobní údaje - a není rozhodující, jestli je to firma, jednotlivec nebo živnostník.

V řadě soukromých a státních organizací vznikne povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů. Podle kritiků ale chybí návod, jak nařízení použít v praxi. Málo informací o něm mají navíc také zaměstnanci. Podrobnosti se dočtete v deníku Právo.

V pondělním vydání také mimo jiné najdete článek o tom, že hezčí lidé mají vyšší šanci na povýšení a lepší plat. Vyplývá to ze sociologického průzkumu, který cituje deník Právo. Například příjmový rozdíl mezi atraktivními a neatraktivními ženami je zhruba jeden milion korun za 20letou pracovní kariéru. Nezáleží ale na tom, jestli jde o ženu nebo muže.

Atraktivita se podle průzkumu cení u obou pohlaví. Krása se navíc na pracovišti nejvíc prosazuje ve středním věku na vrcholu kariéry. Podle psychologů totiž lidé mají v mládí přirozený dar krásy od přírody. Od 30 let se pak do obličeje zapisuje laskavost člověka nebo zloba, starosti i pohrdání, píše deník Právo.

Ze studie dál vyplývá, že u člověka, který o sebe pečuje, jsou rozvinutější komunikační schopnosti. Navíc se u nich předpokládá větší pracovní úspěšnost. Personalistka z jedné nadnárodní firmy deníku Právo řekla, že při pohovorech jsou pro ni nejdůležitější schopnosti uchazeče. Zároveň ale dodala, že si všímá i toho, jak kandidát vypadá, protože svým vzhledem a chováním bude později reprezentovat celou firmu.