Přehled tisku: nájem za billboardy, výměna přístavu v Hamburku, prodej bulharské divize ČEZ

V úterý se v přehledu tisku dočtete, že Ředitelství silnic a dálnic dále inkasuje nájemné za billboardy u dálnic. A to i přes to, že už měly být odstraněny. Píšou to Hospodářské noviny. Mladá fronta DNES se věnuje zdlouhavé výměně českého přístavu v Hamburku. Město nabízí místo Vltavského a Sálského přístavu přibližně stejně velké území v přístavu Kuhwerder. Více si přečtěte v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:01 27. února 2018

Nejvyšší kontrolní úřad už si vybral architekta na své nové sídlo. V tendru zvítězilo projektantské studio Masák & Partner. Píše o tom deník E15. Studio zvítězilo s nabídkou lehce přes 34 milionů korun.

České přístavy změní v Hamburku adresu, dočtete se v Mladé frontě DNES. Komplikovaná a zdlouhavá výměna území, které tam čeští rejdaři využívají, se tak chýlí ke konci. Město Hamburk nabídlo Česku výměnu Vltavského a Sálského přístavu za přibližně stejně velké území v přístavu Kuhwerder. To je asi tři kilometry dále po proudu Labe.

Lidové noviny rozebírají prodej bulharské divize ČEZu. Tamní firmě Inercom, která je koupila, totiž podle informací Lidových novin část peněz slíbila firma spojená s rusko-gruzínským miliardářem Gamgoneišvilim a s celosvětovými kauzami Paradise Papers a Offshore Leaks. Členové dozorčí rady ČEZ tuto informaci podle deníku věděli.

Neodstraněné billboardy z dálnic stále vynášejí. Ředitelství silnic a dálnic za reklamní poutače, které jsou na jeho pozemcích, inkasuje nájemné, přestože měly zmizet od dálnic už loni v září. Tématu se věnují Hospodářské noviny. Roční výnos, který ředitelství získá z pronájmu pozemků kolem dálnic reklamním společnostem, je asi 30 milionů korun.

Čeští dopravci se snaží vyhnout pokutám, které jim hrozí v Německu za to, že jejich řidiči mají nižší plat, než je tamější minimální mzda. Tématu se věnuje deník Právo. Některé firmy tak přemýšlí o tom, že by řidiči jezdili do ciziny na živnostenský list. Tím by na sebe řidič musel převzít určitá rizika. Navíc by se jednalo o takzvaný švarcsystém a ten je v Česku zakázán zákonem.