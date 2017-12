Přehled tisku: úpadek bitcoinu jako měny, sanitka pro extrémně obézní a rozmnožování pavouků

Ve čtvrtečním tisku se dočtete, že česká platební brána BitcoinPay skončí s podporou bitcoinu. Informuje o tom deník E15. Olomoucká fakultní nemocnice má podle Deníku jako první v Česku sanitku pro extrémně obézní pacienty. A vědci konečně vědí, jak se pavouci rozmnožují, píše Právo. Více se dočtete v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 9:00 14. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nová sanitka Fakultní nemocnice Olomouc usnadňuje převozy extrémně obézních pacientů | Foto: Fakultní nemocnice Olomouc

E15

S podporou bitcoinu skončí od příštího roku platební brána BitcoinPay, kterou využívají čtyři stovky partnerů v Česku i cizině. Píše o tom deník E15.

V současnosti nejužívanější virtuální měnu by měly nahradit jiné alternativní kryptoměny litecoin a Bitcoin Cash. Jejich výhodou jsou nižší transakční poplatky a taky odpadá nutnost validace při platbě fyzicky na kase.

Mladá fronta DNES

Stát zaměstnává o polovinu lidí s postižením méně, než by měl. Zjistila to Mladá fronta DNES. Ze zbytku povinnosti se státní správa vyplácí. Stát přitom sám nařizuje zaměstnavatelům, aby lidem s postižením dávali práci. Ideálně by měli tvořit čtyři procenta ze všech zaměstnanců.

Regionální Deník

Olomoucká fakultní nemocnice má jako první v republice sanitku pro extrémně obézní. Informuje o tom regionální Deník. Speciální auto pořídila za víc než tři miliony korun. Je v něm jednak víc místa pro pacienty i personál, a jednak je vybavené hydraulickými nosítky, které lékařům usnadní manipulaci s lidmi s obezitou.

Právo

Vědci konečně vědí, jak se pavouci rozmnožují, zní titulek čtvrtečního Práva. Přišli na to biologové z brněnské Masarykovy univerzity. Pod mikroskopem odhalili zvláštní struktury na pavoučích makadlech, což jsou přívěsky u úst podobné končetinám. Díky nim vnímají vzruchy a můžou tak vyhodnotit informace o samičce.

Ekonom

V Česku nosí dárky Náš Ježíšek, píše se mimo jiné na hrnečcích, do kterých v Brně na vánočních trzích prodávají svařák. Šéf Spolku pro tradiční Vánoce Děpold Czernin se tak snaží vrátit tradičního Ježíška, symbol Vánoc, do veřejného prostoru. Příběh Ježíškovy ochranné známky, která má bojovat proti Santa Clausovi nebo Dědovi Mrázovi přináší týdeník Ekonom.