Přehled tisku: bleskové exekuce, odliv obyvatel z vesnic a ocenění pro policejního psa

Ve čtvrtečním tisku se dočtete o tom, že se v Česku daří železniční dopravě. Všímá si toho deník E15. Lidové noviny informují o úspěchu policejního psa, který vyhrál mistrovství světa ve vyhledávání drog a regionální Deník píše o odlivu obyvatel z vesnic. Více se dozvíte v přehledu tisku, který připravil Radiožurnál. Praha 7:35 23. srpna 2018

E15

Železniční dopravě se v Česku daří, takové je téma deníku E15. Podle něj přibyly za posledních deset let na tuzemských kolejí čtyři miliony cestujících. Naopak autobusy se cestuje čím dál méně. Loni se jimi svezlo téměř tři sta milionů lidí, což je nejméně za posledních patnáct let. Trend v autobusové dopravě pokračuje i letos. V prvním čtvrtletí ubylo cestujících v autobusech oproti loňsku o tři a půl milionu. Na to zareagoval i největší český soukromý přepravce Regiojet, který zrušil řadu spojů a naopak posílil vlakovou dopravu. Podle deníku E15 je zatím i konkurenční boj se soukromou autobusovou společností FlixBus. Od září přidá další vlaky například na trase z Prahy od Bratislavy.

Mf Dnes

Chaty podražily o desítky procent, tak zní titulek Mf Dnes. Jedním z důvodů prudkého nárůstu cen je i to, že přibývá lidí, kteří volí chatu jako levnější alternativu trvalého bydlení. Ve srovnání s loňským rokem tak zájemci o chaty a chalupy zaplatí o dvacet procent víc. Jak připomíná Mf Dnes, nárůst cen zasáhl v posledních letech všechny nemovitosti. Přibývá proto početná skupina lidí, pro které je pořízení domu či bytu ve velkých městech při současných cenách nedosažitelné. Chalupy a chaty tak představují možnost jak sehnat vlastní bydlení například v okolí Prahy, kde je bydlení nejdražší. Mladým lidem pomáhá také fakt, že je možné na ně získat hypotéku.

Lidové noviny

Policejní pes, který pomáhá celníkům na severní Moravě, vyhrál mezinárodní mistrovství ve vyhledávání drog, všímá si toho článek Lidových novin. Belgický ovčák Fram je vůbec prvním zahraničním psem, který mistrovství konající se v Rusku vyhrál. Porotu zaujal například tím, že se mu podařilo objevit drogy v kamionu za šestnáct vteřin. Časový limit byl přitom osm minut. Do Moskvy navíc původně neměl jet, byl až několikátým náhradníkem. Majitelé ostatních psů ale měli problémy s vízy, upozorňují Lidové noviny. Poprvé se média o čtyřletého ovčáka zajímala loni v létě. Tehdy našel ve vlaku směřujícím z Prahy do Ostravy heroin za sto tisíc korun.

Hospodářské noviny

Finančním úřadům dochází trpělivost s pozdními platiči daní, rozjely proti nim bleskové exekuce, informují Hospodářské noviny. Problémoví dlužníci tak musí nově počítat s tím, že v exekuci můžou skončit už několik dní po nezaplacení daní. Finanční správa tvrdí, že rychlejším zahájením exekuce se zvyšuje pravděpodobnost výběru nezaplacených daní. To je možné především díky lepšímu přístupu k informacím o majetku dlužníků. Berní úředníci si ho můžou dohledat do několika dnů od zjištění nedoplatku. Jde hlavně o přístup do databází jako je centrální registr vozidel, katastr nemovitostí nebo centrální evidence obyvatel, popisují Hospodářské noviny.

Deník

Z nejmenších českých obcí odcházejí obyvatelé, takové je téma regionálního Deníku. Z vesnic, které mají méně než pět stovek obyvatel, odešlo za uplynulých patnáct let třicet sedm tisíc lidí. Naopak v obcích do dvou tisíc obyvatel jejich počet za stejné období vzrostl o víc než dvě stě tisíc. Pomoct menším obcím chtějí lidovci. V poslanecké sněmovně navrhli novelu zákona o sociálním zabezpečení. Ta by lidem žijícím v nejmenších obcích měsíčně ušetřila na pojistném pět set korun. Úleva by se mohla týkat téměř dvou tisíců obcí a stála by přes miliardu korun. Lidovci také navrhují, aby státní banka poskytovala venkovským podnikatelům výhodnější úvěr.

Ekonom

Pasti ve smlouvách na nové byty hledá článek v týdeníku Ekonom. Upozorňuje na nástrahy developerských firem, kvůli kterým můžou zájemci přijít o statisíce korun. V některých případech kvůli nim dokonce může z koupě bytu sejít úplně. Ekonom získal smlouvy pěti významných developerských společností. Jsou ale výrazně nevyvážené v neprospěch kupujícího. Týká se to především sankcí, které většinou pro developera zcela chybí. Ve čtyřech smlouvách se pak objevuje ujednání, které umožňuje developerovi postavit byt i o několik metrů menší, aniž by se to jakkoliv promítlo do snížení ceny.

Právo

Firmy neplní povinnost hlásit hospodářské výsledky, upozorňuje deník Právo. Zákon nařizuje zveřejnění údajů v obchodním rejstříku. Za loňský rok ale povinnost nesplnilo devět z deseti firem. Jsou mezi nimi i ty, které obchodují se státem. Většina firem výsledky nezveřejňuje vůbec. Některé do sbírky svoje údaje vloží, ale takovým způsobem že jsou zcela nečitelné. To je podle Práva příklad společnosti Česká mincovna, která je obchodním partnerem České národní banky. Ta odprodává České mincovně zlato na výrobu sběratelských mincí. V budově České národní banky se navíc konají prezentace nových mincí.