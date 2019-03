Přehled tisku: plagiátorství na filozofické fakultě, bolesti zad u dětí a české e-shopy jako Amazon

V úterních novinách se dočtete, že k lékařům míří s bolestmi zad čím dál více dětí a mladistvých, píše regionální Deník. Velké české e-shopy Mall.cz a Alza.cz přecházejí na model byznysu podobný tomu, jaký má Amazon, píše Mf Dnes. Více si přečtěte v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:01 12. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Filozofická fakulta Univerzita Karlova | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Lidové noviny

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy se zabývá několika dalšími podezřeními z možného plagiátorství. Informují o tom Lidové noviny. Od rozhodnutí etické komise v kauze historika Martina Kováře, který získal tituly na základě opsaných prací, přitom neuplynul ani měsíc.

Jeden podnět se podle novin týká další Kovářovy práce, druhý práce nejmenovaného historika a poslední významného kulturního antropologa, Václava Soukupa. Informaci o zkoumání prací Václava Soukupa potvrdil děkan fakulty Michal Pullmann. Soukup sám nařčení odmítá s tím, že si není vědomý jakéhokoliv pochybení ve své vědecké, publikační nebo pedagogické práci.

Deník

K lékařům míří s bolestmi zad čím dál více dětí a mladistvých, píše regionální Deník. Podle odborníků za to může nedostatek pohybu. Ministerstvo školství proto plánuje úpravu hodin tělocviku.

Dětská neuroložka Alena Dernerová řekla, že jí rodiče do ordinace vodí i jedenáctileté školáky. Někdy podle ní končí na kapačkách se zablokovanou bederní páteří. Na vině je podle ní to, že děti v současnosti hodně sedí u počítačů a mobilů, a pokud nějaký pohyb mají, jedná se o jednostrannou zátěž. To může vést ke špatnému držení těla a následným bolestem zad.

Hospodářské noviny

Už během studií na gymnáziu přišel Marek Liška s neobvyklým konceptem učebnice matematiky. Jak se dočtete v Hospodářských novinách, učebnice měla počítání neotřelou formou vysvětlit spolužákům, kteří se s matematikou prali. Na vysoké škole potom Liška založil prosperující nakladatelství s názvem Pro spolužáky. V pondělí nakladatelství vyhrálo celoevropské kolo soutěže Startupper roku.

Mf Dnes

Velké české e-shopy Mall.cz a Alza.cz přecházejí na model byznysu podobný tomu, jaký má Amazon. Nerozšiřují vlastní sklady, ale nabízejí na svých stránkách prostor dodavatelům, aby přes ně svoje produkty prodávali sami. Píše o tom Mf Dnes.

Alza i Mall zatím fungují trochu odlišně, než Amazon, upozorňuje deník. Do každé kategorie totiž vybírají jen jeden obchod, a to podle poměrně přísných kritérií. Partner musí být důvěryhodný, mít dobré informační systémy a dodávat rychle. Naproti tomu Amazon zve nejrůznější prodejce a nechá je, aby snížili ceny.

E15

Praha plánuje posílení protipovodňové ochrany, píše deník E15. Podle pražského náměstka pro bezpečnost Petra Hlubučeka ze Starostů a nezávislých nejdřív prodlouží linii na Františku a Výtoni. V budoucnu by ale měla vzniknout i v Trojské kotlině, protože poslední významné povodně před 6 lety zničily kromě jiných lokalit i dolní část zoologické zahrady. Na kolik by nová opatření měla vyjít, zatím není jasné.

Právo

Ředitelství silnic a dálnic bojuje s pojišťovnami kvůli proplácení nákladů na opravy svodidel. Tématu se věnuje deník Právo. Pojišťovny totiž opravy odmítají hradit v plné výši. Argumentují tím, že svodidla jsou několik let stará, což částky z pojistného plnění snižuje. Ředitelství ale na zbytku peněz trvá a brání se žalobami, zatím úspěšně.