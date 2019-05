Přehled tisku: další podezřelé zakázky v Brně, inkluze a přesolené školní obědy

Mf Dnes

Péče o mimořádně nadané děti se na školách od zavedení inkluze příliš nezměnila. Upozorňuje na to Mladá fronta Dnes. Učitelé mimořádně nadané děti stále neumějí rozpoznat a ministerstvo školství na jejich rozvoj dává z miliard korun určených na inkluzi pouze jednotky milionů. Statistiky evidují na školách zhruba 1500 nadaných dětí, ve skutečnosti by jich ale mělo být přibližně 30 až 40 000.

Za nadané se považuje dítě s celkovým průměrným IQ vyšším než 115, za mimořádně nadané pak nad 130. Nadaných je podle různých odhadů v populaci zhruba desetina, mimořádně nadaných zhruba čtyři procenta.

Počet vodáků na Vltavě by se měl do tří let zdvojnásobit - plánují to Jihočeský a Středočeský kraj. Podle Lidových novin chtějí kraje na řeku nalákat taky zahraniční turisty například z Německa nebo Číny. Místní se ale obávají toho, že by takový nápor turistů byl neúnosný. Obavy má například starosta obce Zlatá Koruna Milan Štindl. Podle Povodí Vltavy ale vyšší počet turistů bezpečnost provozu ani kvalitu vody neohrozí. Plány počítají taky s tím, že by mělo vzniknout pětadvacet nových poskytovatelů služeb - čímž se myslí právě kempy, občerstvení nebo cestovní agentury. Lidové noviny dodávají, že tvůrci strategie zároveň chtějí navýšit průměrné útraty v povodí Vltavy.

„Skoro jako fastfood. Školní obědy jsou přesolené“ - to je titulek regionálního Deníku. Část školních jídelen podle zjištění hygieniků dětem servíruje obědy, které obsahují dvakrát víc soli, než je doporučené. Limity stanovené zdravotníky splnila jen sedmina jídelen. V jídelnách, kde se normám podřídili, si prý děti na málo slanou chuť nestěžovaly, jak uvádí Deník. Kuchaři navíc přispěli k jejich zdraví - podle předsedy Společnosti pro výživu Petra Tláskala totiž děti, které přijímají sůl už v raném věku, mívají v dospělosti častěji infarkty a mrtvice.

Opozice upozornila na další podezřelé zakázky na radnici Brno-střed. Všímá si toho deník Právo. Opoziční členové kontrolního výboru vyzvali vedení městské části, aby nová podezření prověřil znalec. Jedná se o dvě zakázky za 140 milionů korun, které neměly dostatečně zpracovaný projekt na výběr zhotovitele. Podle státních zástupců a policie působila na radnici Brno-střed organizovaná zločinecká skupina v čele s bývalým místostarostou za ANO Jiřím Švachulou. Deník Právo připomíná, že celkem devět lidí se mělo podílet na ovlivňování veřejných zakázek a inkasovat za to provize. Hrozí jim až 16 let vězení.