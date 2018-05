Přehled tisku: Stát chce mladým půjčovat na bydlení i pojistit zemědělce před nepředvídatelnými škodami

Zemědělci by se po letech mohli dočkat Fondu těžko pojistitelných rizik​, píše deník E15. A stát začne od letošního léta půjčovat na bydlení mladým lidem do 36 let, informují Hospodářské noviny. Více si přečtěte v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:25 22. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ceny bytů rostly nejvíce v Česku v porovnání s ostatními zeměmi Evropské unie. | Foto: Simone Hutsch | Zdroj: Fotobanka Unsplash

E15

Zemědělci by se po letech mohli dočkat Fondu těžko pojistitelných rizik​. Díky němu by mohli snadněji chránit svou úrodu před nepředvídatelnými škodami, které se běžně pojistit nedají. Deník E15 píše, že fond by mohl fungovat do roka. Bývalý ministr zemědělství Marian Jurečka z KDU-ČSL ale nevěří, že fond bude fungovat tak brzo. Stejně tak ředitel Zemědělského svazu Jan Ulrich tvrdí, že fond vznikne nejdříve za dva až tři roky.

Mladá fronta DNES

Lidé si čím dál častěji volají sanitku kvůli banálním úrazům. Tématu se věnuje úterní Mladá fronta DNES. Děje se tak zhruba ve třetině případů, ve Středočeském kraji jsou nutné dokonce jen dva výjezdy z deseti. Ministerstvo zdravotnictví proto chce, aby pacienti zbytečné zásahy platili ze svého. Podle pojišťoven bude vymáhání plateb od pacienta složité. Bude totiž těžké prokázat, že výjezd byl opravdu zbytečný.

Lidové noviny

Najít si brigádu bude letos v létě snazší. Tématu se věnuje dnešní vydání Lidových novin. Díky nízké nezaměstnanosti bude o prázdninách situace příznivá především pro studenty hledající krátkodobou práci. Na nejlépe placených pozicích si budou moci přijít až na 150 korun za hodinu.

Hospodářské noviny

Stát začne od letošního léta půjčovat na bydlení mladým lidem do 36 let. Letos to bude víc než 600 milionů korun, v dalších letech pak už celá miliarda. Tématu se věnuje úterní vydání Hospodářských novin. Pro vyřešení komplikované situace s bydlením navrhlo ministerstvo pro místní rozvoj půjčky, které budou levnější než hypoteční úvěry. O návrhu by už v červnu měla rozhodnout vláda v demisi. Podle ministryně pro místní rozvoj za hnutí ANO Kláry Dostálové půjčky cílí především na mladé lidi žijící na venkově.

Deník

Stát nabízí obcím, že zaplatí péči o týraná zvířata. Ministerstvo zemědělství nabízí dotace, které se ale vztahují jen na koně a skot. Obce přitom mají problémy hlavně se psy a kočkami. Tématu se věnuje dnešní vydání regionálního Deníku. Obce vedle toho můžou mít problém i s dalšími zvířaty. Regionální deník jako kuriozitu uvádí případ ze Zdechova, kde mají potíže s nelegálně drženým párem lvů.

Právo

Deník Právo radí, jak ušetřit při volání a přenosu dat ze zahraničí. Od loňského června se Češi nemusí bát telefonovat v zemích EU, a dále i v Norsku, Lichtenštejnsku a na Islandu. Je ale třeba dát pozor na to, co je a není roaming. Za roaming se považuje volání z cizí země do jakékoliv jiné země. To platí v rámci zemí Evropské unie, kde Češi platí stejně jako doma. Při volání z Česka na zahraniční číslo se ale o roaming nejedná a hovor je tak zpoplatněný, a to za nemalé peníze. Minuta hovoru z českého čísla třeba na to britské vyjde na 30 korun.