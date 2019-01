Přehled tisku: další výslechy k Čapímu hnízdu, délka života a ‚kukaččí‘ děti

V sobotním tisku se dozvíte například to, že každé desáté dítě v Česku má podle genetických laboratoří jiného otce než je uvedeno v rodném listě. Tématu se věnuje regionální Deník. Lidové noviny se zaměřily na délku života a Právo upozorňuje na další výslechy v kauze Čapí hnízdo. Přehled tisku sestavil Radiožurnál. Praha 6:31 5. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čapí hnízdo | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Deník

Každé desáté dítě v Česku má podle genetických laboratoří jiného otce než je uvedeno v rodném listě. Upozorňuje na to regionální Deník. Většina z těchto tak zvaných „kukaččích“ dětí na svůj původ nikdy nepřijde. Překvapení může nastat ve chvíli, kdy budou potřebovat transfúzi krve nebo transplantaci orgánů. Někteří muži si nechají udělat v genetické laboratoři test otcovství na vlastní žádost.

Lidové noviny

Dnešní děti čeká v průměru o osm let delší život než současnou generaci padesátníků. Prodlouží se jim ale jen počet let, která prožijí s nemocí. To je téma Lidových novin. Vyplývá to z dat Světové zdravotnické organizace a Eurostatu, která má deník k dispozici. Za posledních 50 let vzrostla očekávaná průměrná délka dožití v Česku na 76 let u mužů a 81 let u žen. Roky, které dokážeme prožít naplno, se ale za posledních 50 let moc nezměnily. Děti narozené v roce 2015 se tak mohou dožít ve zdraví 63 let podobně jako ti narození v roce 1962.

Právo

V kauze údajného dotačního podvodu s farmou Čapí hnízdo začne v příštích dvou týdnech další kolo výslechů. Zjistil to deník Právo. Podle důvěryhodného zdroje redakce jsou mezi pozvanými svědky například zaměstnanci pražské pobočky britské banky HSBC, která v roce 2008 pro Čapí hnízdo poskytla úvěr ve výši 350 milionů korun. Právo připomíná, že se za úvěr zaručil holding Agrofert jako významný klient banky. Ručení podepsal tehdejší předseda představenstva Agrofertu - současný premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Ten je teď hlavním obviněným v celé kauze.